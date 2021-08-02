Билл Гейтс официально развелся с женой Мелиндой

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс официально развелся с супругой Мелиндой, информирует издание Business Insider.

О разводе изданию стало известно из судебных отчетов. По имеющимся у издания сведениям, судья принял окончательное решение в понедельник, передает РИА «Новости».

Напомним, 4 мая Гейтс объявил о намерении развестись с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Как сообщалось, Мелинда получила при разводе 1,8 млрд долларов, при этом состояние Гейтса составляло 124 млрд долларов. В том же месяце появились сообщения о «близости» Гейтса с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном. Помимо этого, стало известно о неуклюжих попытках Гейтса приглашать подчиненных на свидания.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпштейном благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.