Кому судья мягко стелет

Человека, способного на убийство, власть считает менее опасным, чем способного на протест против нее.

Расследование обстоятельств смерти 22-летней Ксении Шеренговской во Всеволожском районе Ленобласти близится к завершению, скоро дело будет передано в суд. Единственного подозреваемого в преступлении — бойфренда девушки 24-летнего Алексея Павловского — накануне предъявления обвинения освободили из СИЗО, где он содержался полгода, под подписку о невыезде. Решение судьи шокировало многих. Чем объясняется такая лояльность?

Ксения Шеренговская. Фото из соцсетей

Если бы в ночь на 25 января Ксения Шеренговская возвращалась из гостей домой одна, то осталась бы жива, убеждены ее родители. Но девушка была в компании с Алексеем Павловским. Он в глазах отца и матери Ксюши, безусловно, является виновным в ее гибели, независимо от того, что в итоге установят следствие и суд.

Ксения росла в благополучной семье. По окончании школы поступила учиться в Международный банковский институт, но после первого курса взяла академический отпуск и начала работать продавцом. Именно на работе, в магазине одежды New Yorker в торговом центре «Галерея», в сентябре прошлого года девушка познакомилась с Алексеем Павловским. На тот момент она жила одна в квартире родителей на шоссе в Лаврики (Мурино, Всеволожский район Ленинградской области). С ноября Алексей, приехавший на заработки в Петербург из Иваново Московской области, стал жить вместе с Ксюшей.

За два дня до гибели девушка сменила место работы — устроилась консультантом в ювелирный магазин «585». Этому событию она, по словам родственников, очень радовалась, и вечером 24 января отмечала трудоустройство вместе с новыми коллегами, в квартире одной из них, тоже во Всеволожском районе.

Достоверно и поминутно события той ночи восстановит следствие, которое пока держит информацию в тайне. Павловский после трагедии в интервью СМИ утверждал, что около двух-трех часов ночи 25 января он сидел дома, пил пиво, ему позвонила Ксюша и попросила прийти за ней. Ссора между молодыми людьми вспыхнула по дороге домой, это не скрывает сам Алексей и подтверждают очевидцы. Причиной молодой человек называет ревность девушки.

В подъезде многоэтажки, где жила Ксения Шеренговская, установлены камеры видеонаблюдения. Записи с них были сразу изъяты следствием и опубликованы на сайте ГСУ СК РФ по Ленинградской области.

Судя по видео, Алексей затаскивает Ксюшу в подъезд, она активно сопротивляется. Возле лифта молодой человек наносит девушке удар ногой в спину, от которого она падает и врезается лицом в угол металлической стойки.

В лифте девушка получает от «возлюбленного» еще один прицельный удар в голову. Парень внешне спокоен, после нанесения ударов заботливо поправляет свою шевелюру.

Пара поднимается на лифте на 13-й этаж, Алексей выходит из кабины, а Ксюша остается и пытается уехать обратно, судорожно нажимает на кнопки, но Павловский возвращается и буквально выдергивает подругу из кабины. Камера зафиксировала время происходящего — с 3:07 до 3:09.

Скриншот видеозаписи из лифта

Вторая запись, изъятая следствием с этой же камеры, сделана в 3:43. Спустя ровно 34 минуты Павловский в куртке и ботинках (потом он напишет знакомой, что в носках и футболке) спешно заходит в лифт и спускается вниз. По пути листает контакты в своем мобильном телефоне, затем отправляет кому-то сообщение (хотя на допросах будет уверять, что безуспешно пытался дозвониться до экстренных служб).

По версии Павловского, в квартире Шеренговской на 13-м этаже они продолжили ссориться, но, утверждает Алексей, руки он больше не распускал. Более того, как ему казалось, успокоил девушку и пошел в ванную. Через несколько минут оттуда услышал, что открылась дверь на балкон, и выскочил в коридор. Увидел, что Ксюша сидит на перилах балкона. Якобы подбежал к ней и успел схватить за майку, но девушка все равно сорвалась с перил и упала вниз.

Тело Ксении Шеренговской под окнами многоэтажки в Мурино местные жители обнаружили той же ночью. Они же сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Уголовное дело по ст. 105 ч. 1 УК РФ «Убийство» ГСУ СК РФ по Ленобласти возбудило 29 января. На следующий день в качестве подозреваемого в городе Иваново Московской области оперативники задержали Алексея Павловского, который уехал туда сразу после трагедии. 1 февраля по решению суда Павловский был арестован и помещен в СИЗО.

29 июля в ходе очередного заседания по продлению сроков содержания под стражей Всеволожский районный суд отказался это делать и отпустил Павловского под подписку о невыезде.

«Освобождение обвиняемого из-под стражи в зале суда стало для всех большой неожиданностью, — рассказала в интервью «Новой» адвокат семьи погибшей Анастасия Тюняева. — Расследование по уголовному делу еще не завершено, не допрошены свидетели, знакомые с обвиняемым и выражавшие свои опасения о возможном давлении на них. К тому же у Павловского нет ни регистрации, ни места жительства на территории Ленинградской области или Петербурга. Все эти доводы суд проигнорировал и, на мой взгляд, подошел к рассмотрению ходатайства следователя формально. Решение суда об изменении меры пресечения в ближайшее время будет обжаловано».

Комментарии экспертов

Владислав Лапинский,

адвокат, председатель президиума коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры»

— Меру пресечения всегда определяет суд. Как он решит — так и будет. В принципе, это не беспрецедентное решение. С учетом того, что Павловский уже отсидел определенный срок, судья, видимо, решила, что на данной стадии ему можно смягчить меру пресечения. Не исключено, что преступление, в котором его подозревают, будет наказано достаточно мягко.

Любые сравнения, в том числе — с довольно жесткими наказаниями для оппозиционеров, здесь будут некорректны. Кто-то убежден, что к оппозиционерам должны применяться более мягкие меры, а власть считает, что действия оппозиционеров для нее более опасны, чем бытовое убийство.

Власть сейчас взяла курс на ужесточение мер против всех оппозиционеров, поэтому естественно, что они могут наказываться жестче специально, потому что они против власти. Ничего странного и необъяснимого в этом нет, это уголовная политика. Она всегда подпадает под политику реальную. То, что власть считает более опасным для государства, то жестче наказывается.

Александр Передрук,

адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга

— Статистикой я не владею, но такой случай — исключение из правил. Если посмотреть на другие дела по обвинениям в тяжких и особо тяжких преступлениях, особенно когда у человека нет регистрации в том месте, где он совершил преступление и где ведется расследование, это большая редкость, чтобы отпускали под подписку о невыезде. Хотя в целом, на мой взгляд, это достаточно правильная тенденция, потому что факт совершения преступления человеком может быть установлен только приговором суда. До тех пор человек считается невиновным.

В чем разница между приговором суда и мерой пресечения? В рамках избрания меры пресечения суд не устанавливает виновность лица, а устанавливает обстоятельства, которые могут позволить утверждать, что человек, если к нему не будет применена та или иная мера пресечения, может повлиять как-то на развитие уголовного дела (запугать свидетелей, подкупить кого-то, скрыться от правосудия и т. д.). Если расследование почти завершено, как в ситуации с Павловским, то понятно, что запугать кого-либо из свидетелей он уже, скорее всего, не сможет. К тому же Павловский отсидел в СИЗО около шести месяцев. Чем больше времени человек находится под арестом, тем меньше вероятность, что он впоследствии скроется. Поскольку у него будет взаимозачет тех дней, которые он провел в СИЗО, ему невыгодно убегать. Такие решения должны становиться нормой для российского судопроизводства и уголовного процесса, но, к сожалению, это происходит далеко не всегда.

По многим преступлениям, в которых обвиняют оппозиционеров, не должно быть вообще никаких мер пресечения. Однако здесь мера пресечения используется для давления на подозреваемого или обвиняемого. Эта ситуация абсолютно ненормальна, так не должно быть.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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