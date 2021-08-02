 

Медальный зачет Олимпиады 2020. Лидеры не изменились, Украина в рейтинге опустилась

02.08.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

2 августа представители Поднебесной завоевали пять золотых медалей.

На втором месте – Соединенные Штаты, у них 22 золотые награды, 25 серебряных и 17 бронзовых, итого – 64 медали.

Замыкает тройку лидеров Япония – 17 золотых наград, шесть серебряных и 10 бронзовых, всего – 33 медали.   

Украина опустилась с 56-го места на 60-е.

Скриншот: olympics.com

В понедельник схватку за бронзу проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Украинка Алла Черкасова не прошла в финал Олимпиады и будет бороться за бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.

Сергей Кулиш в финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки, идя вторым, выстрелил в чужую мишень и занял последнее, восьмое, место.

В то же время Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал забега на 400 м с барьерами, это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в этой дисциплине сразу две украинки поборются за медали Игр. Также в финал квалифицировались Марина Килипко (в прыжках с шестом среди женщин, впервые за 17 лет) и Михаил Кохан (в метании молота).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Гинцбург назвал необходимый срок для изменения вакцины при мутации COVID

02.07 / Москва отвергла обвинения в поставках вооружений талибам

14.11 / Клуб «Эльбрус» запустил акселератор проектов

08.10 / В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

27.07 / Путин обсудил с главой ОСК причины критики со стороны заказчиков

17.10 / «И близко не подошёл» к Иисусу Христу – Трамп не считает себя самым знаменитым человеком в мире

25.09 / Чернокожий в США казнен на федеральном уровне впервые за 17 лет

17.12 / Во Львове выявили конвертационный центр с оборотом 20 млрд грн – Офис генпрокурора

17.10 / Постпред РФ сказал, какими могут быть ответные меры на санкции ЕС

26.04 / FAZ – немецкие власти собираются предоставить вакцинированным больше свобод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика