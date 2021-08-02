Медальный зачет Олимпиады 2020. Лидеры не изменились, Украина в рейтинге опустилась

2 августа представители Поднебесной завоевали пять золотых медалей.

На втором месте – Соединенные Штаты, у них 22 золотые награды, 25 серебряных и 17 бронзовых, итого – 64 медали.

Замыкает тройку лидеров Япония – 17 золотых наград, шесть серебряных и 10 бронзовых, всего – 33 медали.

Украина опустилась с 56-го места на 60-е.

Скриншот: olympics.com

В понедельник схватку за бронзу проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров. Украинка Алла Черкасова не прошла в финал Олимпиады и будет бороться за бронзу в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 68 кг.

Сергей Кулиш в финале соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки, идя вторым, выстрелил в чужую мишень и занял последнее, восьмое, место.

В то же время Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал забега на 400 м с барьерами, это первый случай в олимпийской истории Украины, когда в этой дисциплине сразу две украинки поборются за медали Игр. Также в финал квалифицировались Марина Килипко (в прыжках с шестом среди женщин, впервые за 17 лет) и Михаил Кохан (в метании молота).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины сейчас шесть олимпийских медалей: одна серебряная – в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем и пять бронзовых – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.

—