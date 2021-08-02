 

Настя Каменских впечатлила поклонников пикантным фото в бикини: “Купальник цвета Айвори”

02.08.2021, 21:44, Разное
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Популярная певица Настя Каменских разместила на личной странице в Instagram пикантный фотоснимок, на котором, облаченная в бикини, продемонстрировала фолловерам свои прелести. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что исполнительница, уже более полутора десятков лет выступающая на отечественной сцене, всегда славилась весьма соблазнительными формами. За последние годы красотка заметно постройнела, и это лишь усилило её стремление демонстрировать свое прелестное тело широкой публике – лента её микроблога щедро наполнена фото и видеоматериалами с изображениями в самых разных ракурсах. Не стала исключением и свежая публикация Насти Каменских: на размещенном фото, фоном которого служит палуба шикарной морской яхты, хозяйка аккаунта позирует одетой в ультра-открытое бикини, выполненное в светлых тонах. Принимая солнечные ванны, прикрывшая веки красавица слегка запрокинула голову назад, остальным частям тела придав положение, максимально демонстрирующее их в всей красе. “Купальник цвета Айвори”, – такой лаконичной и вполне тривиальной тирадой сопроводила снимок Каменских.

Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что далеко не все подписчики певицы восприняли пикантный кадр с оптимизмом: кое-кто из фолловеров посчитал нужным упрекнуть звезду в излишней откровенности стиля снимка, обусловленной её повышенным самолюбием. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразило неописуемый восторг от увиденного на фото, наполнив ленту публикации огромным количество хвалебных комментариев, комплиментов и “влюбленных” эмодзи. За считанные часы пост набрал более 90 тысяч “лайков”.



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