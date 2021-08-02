Мнение: Коротко о разном. 02.08.2021

Коротко о разном.

1. Британия и США обвиняют Иран в атаке на израильское судно, в результате которой погибли румынский капитан и британский ЧВКшнк. Иран официально отрицает свою причастность к атаке. В регионе ожидают дальнейшей активизации гибридной войны, в том числе ее "танкерного компонента", с а активизацией атак на суда Ирана, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ. На фоне пробусковски ядерной сделки, переговоры о продлении которой продолжаются, низкоинтенсивный обмен ударами позволяет сторонам вести войну ограниченными средствами, так как полномасштабной войны не хотят ни США, ни Иран. Разумеется, это будет способствовать продолжению череды локальных "ответов" и "контрответов", которые могут тянуться еще очень долго, учитывая отсутствие перспектив для прекращения идущей гибридной войны.

2. Белоруссия продолжает "атаковать" Литву мигрантам, поток которых увеличивается, как и расходы Литвы на обустройство тех, кто прет через белорусскую границу. Литва вовсю вопит на тему того, что с коварным Лукашенко надо что-то делать и так нечестно. Лукашенко же как и обещал, просто дал команду не препятствовать мигрантам ехать через Белоруссию в Европу, чего оказалось достаточно, чтобы вызвать у прибалтийского лимитрофа локальный кризис, который в дальнейшем может усугубиться, так как уже сейчас Литва просит финансовой помощи у ЕС на содержание мигрантов и требует как-то надавить на Лукашенко, чтобы он перестал так делать. Но вполне очевидно, что пока ЕС проводит текущий курс по отношению к Белоруссии, у Лукашенко нет оснований отказываться от давления на уязвимое место своих оппонентов, которое он нащупал и сейчас использует в качестве "ответки" за попытки переворота и санкционное давление. Данный курс разумеется еще сильнее закапывает "западный вектор" белорусской многовекторности, что можно только приветствовать.

3. На прошлой неделе создали новую "историческую комиссию" для борьбы за историю. Возглавит ее известный исторический фальсификатор и имитатор Мединский. Тот самый, который рассказывал про воспитание за 20 лет поколения, голова которого набита чушью. "Комиссия по борьбе с фальсификацией" истории уже почила в бозе, теперь вот ее новая итерация. Ничего существенного тут не ожидается, достаточно вспомнить про "борьбу за историю" в отечественном кино, которой заведовал Мединский, которая вылилась в поток низкопробного шлака за государственный счет на безвозвратной основе. Поэтому, в лучшем случае мы увидим уже типичную имитацию и профанацию от Мединского, а в худшем, все это будет сопровождаться избыточным расходованием в никуда огромных бюджетов.

4.Относительно "нашедшегося" на Украине судьи Чауса, то тут все настолько топорно, что даже как-то неловко за организаторов всего этого цирка. Похищенного ГУР МОУ на территории Молдавии судью выкинули в сельской местности в трусах, под видом того, что никто не знает, как он попал на Украину, после чего он в конечном итоге был арестован СБУ. Пожалуй самая тупая и нелепая попытка прикрыть очевидное похищение на территории другой страны, рассчитанная на совсем уж скорбных мозгом. Причины "находки" видятся в том, что дело становилось слишком токсичным и даже в Молдавии начали озвучивать претензии к Украине. Ввиду этого произошла "легализация" Чауса на Украине, чтобы выглядело так, что он арестован законно, а не похищен по беспределу.

Кстати, о Молдавии. Первым главным достижением новой демократической власти в Молдавии стало взятие нового кредита МВФ. Эти ребята такие предсказуемые.

5. Покуда в Турцию отправили серьезную авиагруппировку для тушения лесных пожаров, в России от пожаров изнывает Якутия, где по официальной информации сейчас 134 пожара. В июле было 324. Местные власти заявляют, что ситуация сложная и ее с трудом, но сдерживают. В том числе и в силу того что после "оптимизации" лесхоза, власти начали за счет местного бюджета набирать лесных пожарных (читай, восстанавливать то, что эффективно оптимизировали). Но все равно, этого не хватает и местные власти рассчитывают на помощь федерального центра. Хотелось бы, чтобы помощь "другу Реджепу" оказывалась не в ситуации, когда есть объективные проблемы с тушением пожаров у нас в стране. Кстати, стоит отметить, что по пожарам в Якутии заведены десятки уголовных дел, в том числе об умышленных поджогах.

6. Доклад республиканской партии на тему происхождения коронавируса ожидаемо обвинил Китай в том, что вирус якобы был выпущен из лаборатории в Ухани. Про "рынок с летучими" мышами, про который затирали целый год, уже не вспоминают. И что интересно, так как всплывают факты наличия коронавируса в США осенью-зимой 2019-го года, авторы доклада сдвигают сроки начала эпидемии в Китае на лето-осень 2019-го, чтобы подстелить себе соломку для объяснений того, откуда в США были случаи коронавируса до начала эпидемии в Китае. Разумеется, данный доклад является прямым следствием идущей между США и Китаем Холодной войны и преследует цель обвинить Китай в причастности к эпидемии коронавируса. Было бы странно, если бы в США в текущих реалиях отказались бы от этих обвинений. Китай разумеется будет посылать такие доклады лесом и указывать на то, что коронавирус гулял по США и Европе еще до начала эпидемии в Китае. В силу затруднений с установлением места и времени начала эпидемии, дискуссии на эту тему будут все больше и больше подчинены целям и интересам военно-политической пропаганды.

7. По мотивам многочисленных историй, когда у нас различных чиновников ловили на плагиате в книгах и диссертациях (в том числе того же Мединского). В Германии 2 из 3 основных кандидатов на смену Меркель были пойманы на плагиате. До недавнего времени, видимо просто не копались в "творчестве" претендентов, а как началась подковерная борьба за трон бундесканцлера, так грязное бельишко и полезло наружу. Ввиду этого соц.опросы показывают, что это уже ударило как по "зеленым", так и по ХДС/ХСС, а лидирует сейчас кандидат от СДПГ Шольц, который просто не успел вляпаться в такое количество грязи, в которой извалялись его оппоненты. Канцлер от СДПГ неплохой вариант для РФ, так как за этой партии стоит крупный немецкий бизнес лоббирующий "Северный Поток-2", а ее бывший руководитель Шредер ныне имеет хорошо оплачиваемую синекуру в "Газпроме". С другой стороны, вполне очевидно, что США делают ставку на кандидата от "зеленых", которая в текущих реалиях была бы наихудшим для РФ вариантом.

PS. Относительно вопросов про нейтральную Олимпиаду и различные связанные с ней скандалы (обвинения в допинге, идиотку из Белоруссии, мальчика-девочку из США и тому подобное) Как уже ранее несколько раз писал, мероприятие не интересно ни в каком виде, принципиально его не смотрю, поэтому публикаций на ее тему тут не будет, даже на какие-то хайповые темы.

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