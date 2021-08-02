США ввели антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России

Минторг США намерен ввести антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Республики Корея, следует из заявления ведомства.

Уточняется, что американское ведомство введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из этих стран, передает ТАСС.

Комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

«В результате положительного решения комиссии Минторг вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России», – сказано в документе.