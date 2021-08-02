Главный тренер сборной РФ по футболу Карпин покинул ФК «Ростов»

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», информирует пресс-служба клуба.

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России», – приводятся его слова на сайте клуба.

Напомним, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной РФ 23 июля. Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и ФК «Ростов». В понедельник, 26 июля, Карпин официально стал главным тренером сборной России.