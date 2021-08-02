ЕР добавит в народную программу инициативу о создании общественных экологических приемных

Работа Общественной экологической приемной поможет снизить уровень бюрократизации в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщил инициатор всероссийского экологического марафона «Дни зеленых действий», врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин.

В рамках всероссийского экомарафона «Дни зеленых действий» в Мурманской области Кобылкин встретился с активистами и выслушал предложения в народную экологическую программу.

Руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Плисов обратил внимание на бюрократизацию диалога на тему экологии между обществом и властью.

«Гражданам зачастую не хватает даже первичной консультации по вопросам защиты своих прав в сфере охраны окружающей среды. Мы предлагаем создать такую приемную на базе Российского экологического общества. Реализация проекта при вашей поддержке повысит его эффективность», – сообщил автор идеи, его слова приводятся на сайте партии.

Кобылкин поддержал предложение, подчеркнув актуальность темы. «Действительно, имеет место бюрократизация, запутанная для обычных людей категоризация объектов природной среды и так далее. Учитывая, что миссия народной программы – создание эффективного диалога, ваша идея может стать одной из флагманских», – отметил он.

Всероссийский марафон народных инициатив в сфере экологии «Дни зеленых действий» стартовал в июле этого года. В рамках акции участники убирают территории, высаживают деревья и очищают берега водоемов. Марафон охватит все 85 субъектов России.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела четыре стратегических сессии для сбора предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми; людей с инвалидностью; развитию фермерства и сельских территорий; по доступности системы здравоохранения.

Ранее партия запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый – проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй – направить свои предложения через специальную форму. Предусмотрен и офлайн-формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или депутата.