Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли повторили свое первое свидание 10 лет спустя

Вчера исполнилось 10 лет с первого свидания Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. В этот день 33-летняя актриса и 44-летний актер отправились в закусочную O Ya в Бостоне, где и состоялся их первый романтический ужин.

Если бы не это место. Мы бы не были вместе. Без шуток. Ни один ресторан не значит для нас больше, – написала Блейк в Instagram.

А под их совместным фото в полный рост она написала:

10 лет спустя. Мы снова на нашем “первом свидании”, но уже в гораздо более удобной обуви.

Звезда “Дедпула” же поделился их совместным селфи напротив ресторана и написал с юмором:

Наш любимый ресторан с ее четвертым любимым свиданием, – подписал он в своей фирменной манере.

Но и тут не обошлось без казуса. Оказалось, что при публикации в сторис их селфи Райан случайно (хотя кто знает) обрезал серьги жены. Через какое-то время он опубликовал фото заново и написал:

Размещаю ещё раз, потому что я обрезал милые серьги моей жены. Она учила мены делать лучше, чем получилось сейчас. Извините, если я кого-нибудь подведу.

Тут уже звезда “Сплетницы” поделилась фото у себя в сторис и добавила:

Так-то лучше.

Юмор, пожалуй, главный компонент в отношениях этой голливудской пары. В середине июля актер рассказал, что тщетно пытался обратить на себя внимание Блейк и буквально умолял ее переспать с ним в начале их романа. Но их поклонники сомневаются, что все было именно так. Они-то знают, что Райан за словом в карман не лезет и часто шутит относительно их с Блейк личной жизни. Так, в 2019 году на шоу The Today Show его спросили, как Блейк реагирует на его публикации вроде той, где он поздравил с днем рождения жену серией ее самых неудачных фото. Ведущие предположили, что Блейк, увидев это, призвала его к ответу. На вопрос, так ли это, Райан отшутился и заявил, что их брака и вовсе не существует.

Напомним, Райан и Блейк в 2012 году тайно поженились, а их первая дочь Джеймс появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес – 28 сентября 2016-го. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Третью беременность Блейк обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона.

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,

– написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Настоящее лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла прошлым летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. Позже эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.