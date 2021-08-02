 

Смелые вырезы – главный тренд красных дорожек: доказывают Елена Перминова, Наташа Поли и другие

02.08.2021, 21:02, Разное
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Производить wow-эффект на красных дорожках с каждым годом становится все сложнее. Кажется, мы видели все – и сверхдлинные подолы, и помпезный декор, и рекордно дорогие украшения. Но в этом сезоне принято делать акцент не на платья и аксессуары, а на голое тело. Отсюда – смелые вырезы на талии, экстремальные разрезы на юбке, всевозможные переплетения и шнуровки.

Парад таких нарядов знаменитости устроили на днях, посетив гала-вечер fashion-ретейлера LuisaViaRoma и организации UNICEF. На вилле La Certosa di San Giacomo на итальянском острове Капри звезды доказали, что скрывать им нечего – тем более, когда к лету удалось не только похудеть, но и подкачаться. Обнажались и длинные ноги, и красивые декольте, и осиные талии – а иногда и все сразу. Так, Тина Кунаки выбрала платье Mônot с вырезом на талии и разрезом на подоле, а Наташа Поли – модель Dundas со шнуровкой. Елена Перминова надела невесомый наряд Mônot – сложно поверить, но не так давно модель в четвертый раз стала мамой. Еще одна hot mama Эмили Ратажковски подчеркнула фигуру с помощью платья Vivienne Westwood. Дальше всех пошла модель Синди Бруна – боди с переплетениями она дополнила колготками в горошек, “прикрыв” великолепие лишь длинной накидкой.

Откровение правит бал – вдохновляемся it-girls и не забываем про тренировки.

Елена ПерминоваОливия КалпоНаташа ПолиТина КунакиСинди БрунаЭмили Ратажковски Хана КроссАмина МуаддиДилан Пенн



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