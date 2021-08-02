 

Муж белорусской спортсменки Тимановской рассказал, что в Украине чувствует себя безопасно

02.08.2021, 20:54, Новости дня
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Решение о поездке в Украину он принял за полчаса, приехал сюда, потому что здесь у него есть знакомые. Мужчина рассказал, что сейчас чувствует себя в безопасности.

Зданевич признался, что не знает, что они с Тимановской будут делать дальше. Он отметил, что в Беларуси осталась мать спортсменки.

Зданевич – мастер спорта, работал тренером по фитнесу. В 2018 году окончил университет в Бресте по специальности “физическая культура”.

Контекст:

Тимановская 1 августа рассказывала, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, спортсменку попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 

Эту ночь она провела в аэропорту, в МОК потребовали объяснений от Беларуси и допускают введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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