 

В Киеве задержали банду во главе с россиянином. Ее подозревают в нападениях и грабеже иностранцев – Офис генпрокурора

02.08.2021, 20:54, Новости дня
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ТСН уточняет, что иностранцев с помощью сайтов знакомств находили девушки, которые потом приглашали их в “конкретные заведения”. Там иностранцев ждали “свои люди”. Официанты давали иностранным гражданам завышенные в 5–10 раз счета.

“В случае отказа иностранцами оплачивать счет участники преступной группы приглашали их в комнату администратора, где, применяя насилие и психологическое давление, заставляли оплачивать счета, а в случае отказа силой отбирали средства, мобильные телефоны и ценности”, – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Правоохранители задержали организатора группы – уроженца РФ, гражданина Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждан Украины и Азербайджана. Отмечается, что одним из участников группы оказался сотрудник патрульной полиции Киева.

Сейчас проверяется причастность участников преступной группы к совершению почти 150 нападений на иностранцев с начала 2020 года. Организаторам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием или угрозой насилия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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