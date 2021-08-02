 

“Держим кулаки!” Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко

02.08.2021, 20:54, Новости дня
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“Ребята, мой предыдущий пост Instagram удалил за “нарушение руководства сообщества”, потому делюсь актуальной информацией в этом: Женя все еще находится в медикаментозной коме… Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее!” – написала певица.

Она уточнила, что подозреваемого в избиении уже нашли, а видео инцидента выложено в сеть.

“Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы – сила!”, – резюмировала певица.

Пост Дорофеево уже лайкнули больше 115 тыс. раз. В комментариях пострадавшему желают сил и выздоровления. Среди тех, кто оставил комментарий, известные люди: певицы Вера Брежнева и Джамала, ведущие Леся Никитюк и Юрий Горбунов, певец и продюсер Потап, клипмейкер Алан Бадоев, а также многие другие. На данный момент под постом более 2 тыс. комментариев.

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A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева 1 августа сообщила, что Гончаренко вместе с друзьями вышел из клуба “Лифт”, после чего его сначала толкнули, ударили о забор и нанесли еще один удар. У танцора произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Позднее выяснилось, что в нападении на Гончаренко подозревают военнослужащего Управления госохраны Украины (УГО). Музыкальный менеджер Анна Салата отметила, что на танцора мужчина напал на почве гомофобии.

2 августа подозреваемого военнослужащего УГО задержали, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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