 

Facebook выпускает в продажу умные очки Ray-Ban

02.08.2021, 20:52, Новости дня
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Умные очки Ray-Ban с дополненной реальностью вскоре появятся в свободной продаже. Об этом стало известно, благодаря источникам в компании Facebook, которая и выпустила данное устройство.

О скорой презентации говорил и руководитель данной компании Марк Цукерберг. Он, в частности, подтвердил, что работа над созданием этой модели умных очков уже полностью завершена, а потому они скоро попадут в торговые сети. Судя по всему, это произойдет в начале 2022 года.

Эксперты отмечают невероятную активность компании Facebook в сфере разработки собственных моделей электронных устройств. Не исключено, что в будущем данная деятельность станет для корпорации не менее важной, чем бизнес вокруг социальной сети.



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