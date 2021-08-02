Facebook выпускает в продажу умные очки Ray-Ban

Умные очки Ray-Ban с дополненной реальностью вскоре появятся в свободной продаже. Об этом стало известно, благодаря источникам в компании Facebook, которая и выпустила данное устройство.

О скорой презентации говорил и руководитель данной компании Марк Цукерберг. Он, в частности, подтвердил, что работа над созданием этой модели умных очков уже полностью завершена, а потому они скоро попадут в торговые сети. Судя по всему, это произойдет в начале 2022 года.

Эксперты отмечают невероятную активность компании Facebook в сфере разработки собственных моделей электронных устройств. Не исключено, что в будущем данная деятельность станет для корпорации не менее важной, чем бизнес вокруг социальной сети.