Ольга Кабо огорчила поклонников отменой спектакля: “Получила серьезную травму”

Популярная актриса Ольга Кабо разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой уведомила многочисленных поклонников о вызванной серьезной травмой отмене планового спектакля с её участием. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке звезда театра и кино предстала в образе маркизы де Мертей – роль именно этого персонажа она играет в популярном спектакле “Опасные связи”. В жизни Ольги Кабо случился неприятный инцидент: во время катания на водных лыжах она серьезно травмировалась. “К сожалению, первый раз в жизни вынуждена была отменить спектакль. Получила серьезную травму – сломала два ребра и никак не могу сегодня работать”, – объяснилась хозяйка аккаунта перед подписчиками. Она также упомянула, что другой характер повреждения, возможно, и не помешал бы выходу на сцену, однако жесткий корсет, являющийся неизменный атрибутом наряда, сильно сдавливает область талии, а при сломанных ребрах это может быть чревато даже нанесением вреда легким.

Впрочем, артистка упомянула, что её коллеги уже выручили её, организовав вместо планируемых “Опасных связей” проведение другого театрального действа, “Иисус Христос – Суперзвезда”. За эту помощь Кабо поблагодарила друзей, а сама задекларировала собственное стремление к скорому возвращению: “Всем нам – здоровья и хорошего настроения. Очень надеюсь 19 августа уже быть в строю”.

Стоит отметить, что новость несколько огорчила фолловеров Ольги Кабо. Поклонники актрисы от души пожелали любимице скорейшего выздоровления и напомнили, что с нетерпением ждут её выхода на сцену.