 

Полуобнаженная Клава Кока расстроилась приближению осени: “Я в шоке!”

02.08.2021, 20:50, Разное
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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под сценическим псевдонимом Клава Кока, разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой посетовала перед подписчиками на неотвратимое завершение летнего сезона. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Главной визуальной составляющей публикации красотки стал фотоколлаж из семи снимков, на которых она показала почитателям своего таланта яркие моменты собственного отдыха на морском курорте. Одно из изображений, к слову, демонстрирует немалые способности Клавы Коки в езде на водном мотоцикле: оседлав стальную машину, исполнительница бороздит морские волны. Однако особого внимания подписчиков удостоилось фото, идущее пятым номером в карусели публикации. Дело в том, что на нем, находясь в бассейне, звезда сцены решилась позировать топлес, предварительно сняв бюстгальтер купальника. Впрочем, стоит отметить, что данный кадр полностью лишен и тени вульгарности, так как на снимке хозяйка аккаунта стоит к “условному” зрителю спиной, что полностью исключает возможность созерцания её обнаженного бюста. “У нас остался последний месяц лета! Я, если честно, в шоке, но ещё есть время провести его на полную катушку и сделать этот месяц самым ярким в жизни. Какие у вас планы?” – такой проникновенной тирадой сопроводила фотоколлаж красавица.

Изображение взято с: [email protected]
Фолловеры звезды по разному отреагировали на публикацию певицы. В частности, некоторые из подписчиков прониклись вопросом Клавы Коки и стали сообщать ей о мероприятиях, которые намерены осуществить за оставшийся месяц лета. Большинство же поклонников исполнительницы предпочло выразить восторг своей любимицей, традиционно похвалив её за красоту и позитивный жизненный тонус. За день публикация набрала более 250 тысяч “лайков”.



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