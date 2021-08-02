 

В Петербурге увеличилось количество автовладельцев. Экономист рассказал как это скажется на загруженности

02.08.2021, 20:50, Разное
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Всего за первые полгода продажи автомобилей в северной столице выросли более чем в половину.
В Санкт-Петербурге местные жители начали активнее покупать машины. Повышение спроса объяснил кандидат экономических наук Андрей Шпиленко.

Андрей Шпиленко, считает, что рост покупательской способности не так повлиял на продажи автомобилей, как желание петербуржцев сохранить накопления в товарах долгосрочного потребления. Это во многом связанно с санкциями и инфляцией. Также, Шпиленко рассказал, что даже при наличии накоплений люди не могут позволить себе жилплощадь, поэтому и приходится покупать автомобиль.

Развитие внутреннего туризма также повлияло на продажи машин. Однако не смотря на увеличение машинопотока и загруженность дорог паниковать не стоит, пояснил кандидат экономических наук. Подобный скачок никак не повлияет на загруженность дорог.



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