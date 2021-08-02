 

Мнение: 2 года за имитацию приступа коронавируса

02.08.2021, 20:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

2 года за имитацию приступа коронавируса

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл в столичном метро приступ COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки», — сказал адвокат Роман Шахманов.

Блогера задержала полиция на основании статьи 213 УК России («Хулиганство»). Изначально прокурор просил назначить блогеру наказание в виде четырех лет лишения свободы. Сам Джаборов вину не признает. Он сказал, что СМИ преувеличили значение видеоролика, который он снял в метро ради социального эксперимента.

Ранее «Аргументы и факты» сообщали, что блогер разыграл пассажиров метро в феврале 2020 года в поезде, следовавшем от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года». Видео с пранком он снял для своего YouTube-канала, куда позже выложил ролик. В дальнейшем Джаборов удалил видео.

На ролике видно, как Джаборов упал на пол в вагоне и начал дергаться, имитируя внезапный приступ. Его спутники в это время провоцировали панику среди пассажиров, крича о вспышке опасного вируса у мужчины. Испуганные люди быстро выходили из вагона. Сам Джаборов объяснял свой поступок тем, что хотел провести социальный эксперимент и узнать, готовы ли москвичи помочь человеку, зараженному коронавирусом.

https://moslenta.ru/news/razygravshego-pristup-covid-19-v-moskovskom-metro-blogera-prigovorili-k-kolonii-02-08-2021.htm – цинк

Теперь ему поможет Уголовный Кодекс и российская пенитенциарная система, которые избавят его от желания делать подобные "пранки".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Гастроэнтеролог Валентина Лупанова объяснила, когда суп может принести желудку вред

21.11 / “Рожу второго, а потом сделаю”: Ида Галич рассказала о планах по увеличению бюста

20.01 / «Вор должен сидеть в тюрьме» – Жерар Депардье объяснил россиянам, почему Навальный должен получить реальный срок

17.10 / Задачка со всеми неизвестными

08.09 / Алексей Навальный призвал ввести санкции против «Северного потока-2»

26.02 / Мнение: Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

11.09 / Скандалы: Спасти врио Кобзева

05.07 / Врачи рассказали о смертельной опасности чипсов

25.05 / Названы шесть природных способов повысить количество эндорфинов

13.05 / Скандалы: Коптевскому «авторитету» припомнили трамвай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика