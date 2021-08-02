Мнение: 2 года за имитацию приступа коронавируса

2 года за имитацию приступа коронавируса

Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии блогера Кароматулло Джаборова, который разыграл в столичном метро приступ COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

«Моему подзащитному Джаборову дали два года и четыре месяца колонии. Остальные соучастники получили условные сроки», — сказал адвокат Роман Шахманов.

Блогера задержала полиция на основании статьи 213 УК России («Хулиганство»). Изначально прокурор просил назначить блогеру наказание в виде четырех лет лишения свободы. Сам Джаборов вину не признает. Он сказал, что СМИ преувеличили значение видеоролика, который он снял в метро ради социального эксперимента.

Ранее «Аргументы и факты» сообщали, что блогер разыграл пассажиров метро в феврале 2020 года в поезде, следовавшем от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года». Видео с пранком он снял для своего YouTube-канала, куда позже выложил ролик. В дальнейшем Джаборов удалил видео.

На ролике видно, как Джаборов упал на пол в вагоне и начал дергаться, имитируя внезапный приступ. Его спутники в это время провоцировали панику среди пассажиров, крича о вспышке опасного вируса у мужчины. Испуганные люди быстро выходили из вагона. Сам Джаборов объяснял свой поступок тем, что хотел провести социальный эксперимент и узнать, готовы ли москвичи помочь человеку, зараженному коронавирусом.

https://moslenta.ru/news/razygravshego-pristup-covid-19-v-moskovskom-metro-blogera-prigovorili-k-kolonii-02-08-2021.htm – цинк

Теперь ему поможет Уголовный Кодекс и российская пенитенциарная система, которые избавят его от желания делать подобные "пранки".

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