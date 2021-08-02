Мнение: Полноценная должность

Пашинян избавился от приставки и.о. и стал полноценным премьер-министром Армении после соответствующего указа президента. Назначению предшествовали выборы, на которых партия Пашиняна одержала победу.

Вывод из произошедшего выглядит вполне однозначным: даже поражение в войне не добавило противникам Пашиняна очков. Их наследие настолько тяжело, что Пашинян удержался у власти даже после военной катастрофы, которая гарантировано должна была его похоронить. И здесь не заслуга самого Пашиняна, здесь очевидные проблемы у тех, кто управлял Арменией последние тридцать лет.

Я думаю, что после того, как нынешний российский режим уйдет (а это все равно неизбежно), даже оставшиеся на плаву его деятели не будут иметь ни малейшего шанса, так как количество преступлений, совершенных против народа и страны, давно зашкаливает за любые мыслимые пределы. Именно поэтому они держатся за власть и не могут ее никому передать – они прекрасно понимают, что после этого они станут тем, кем и являются – никем. В свое время Магарита Симоньян предельно четко выразила эту мысль – после первых же свободных выборов, – сказала она – к власти придут фашисты, которые нас повесят. Фашисты – это, конечно, фигура речи. Современные фашисты сами очень любят рядиться и маскироваться под борцов с ними – Симоньян здесь не исключение. И насчет повесить – тоже вопрос. Но то, что первые же свободные выборы станут для них катастрофой – факт.

Армения здесь просто показывает, как это будет происходить у нас. Понятно, что "после Путина" придут не идеальные люди. Откуда им взяться внутри фашистского режима? Но то, что путинская свора будет деклассирована и маргинализирована, сомнений не вызывает. И они это прекрасно понимают.

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