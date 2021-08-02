Суд в Казани признал вкладчиков Finiko невменяемыми и отправил их на принудительное лечение

Советский районный суд Казани признал невменяемыми участников финансовой пирамиды Finiko. Судья Артур Хисматуллин назначил бывшим вкладчикам Finiko принудительное лечение в психиатрическом стационаре сроком на 1 год.

Суд изначально рассматривал коллективный гражданский иск пострадавших от деятельности финансовой пирамиды к ее организатору Кириллу Доронину. Потерпевшие требовали взыскать с Доронина все средства, полученные им обманным путем, а также выплатить компенсацию судебных издержек и морального вреда. Адвокат Кирилла Доронина выдвинул к бывшим вкладчикам Finiko встречный иск о признании их недееспособными. Представитель Доронина заявил, что только психически нездоровые люди могли поверить в 35% доходности от вложений в Finiko и отдать свои деньги неизвестно кому.

Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная по решению суда, установила, что бывшие вкладчики Finiko страдают аутизмом, шизофренией и биполярным расстройством. Суд на основании результатов психиатрического исследования отказал в иске бывшим вкладчикам в полном объеме. Адвокат Доронина заявил, будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», а также обратится в суд с гражданским иском по статье «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

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