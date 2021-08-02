Мнение: Проблемы с едой в Израиле, поставки говядины в Китай и захват рынка сельхозтехники

1. Советские и постсоветские евреи уезжали в Израиль, как правило, по более сложным причинам, чем обычная колбасная эмиграция. Те, для кого были важны чисто материальные соображения, обычно старались переехать в США или, на худой конец, в Германию. С едой, магазинами и некоторыми другими важными составляющими уровня жизни в Израиле всё до сих пор далеко не идеально.

Коллега monetam приводит рассказ некоего профессора из России о проблемах с питанием в Земле Обетованной:

https://monetam.livejournal.com/1657299.html

О еде в Израиле…

За чуть менее двух месяцев в Израиле похудел более чем на 5 кг, при моем и так стройном сложении, это явно не на пользу…

Причина звучит фантастической – там тяжело купить еду, какую хочешь, даже имея деньги.

Израильская сфера торговли вообще специфична, продавец, обычно, не сильно хочет тебе что-то продать – все как в СССР, а ценники на товары даже в магазинах часто отсутствуют.

Заходите вы такой в кафе или ресторан и на вас никто не обращает внимания, к вам не обращается, вы сами находите меню, но ужас, там все на иврите без английского перевода и нет цен… Вы пытаетесь добиться у персонала состава блюд, ибо еда часто специфическая и можно заказать то, что потом есть не сможете, но быстро понимаете, что они не знают русского и на английском перечислить что там тоже не могут, да и не сильно даже пытаются понять, что вы спрашиваете…

Про магазины… Во-первых, безналичный расчет развит очень слабо по сравнению с Москвой, да и остальной Россией (об израильских банках напишу отдельно, от чего тоже был в шоке) и соответственно в кассах скапливаются часто большие очереди, пока каждому отсчитают его шекели…

Как я уже написал ценников иногда нет, иногда они просто в виде маленьких наклеек на самом товаре… По российским привычкам, где отсутствие крупного ценника или его не актуальность – это скандал и в перспективе штраф магазину, выглядит дико…

Цены на продукты фантастические, та же израильская картошка или апельсины в 3-5 раз дороже, чем они же привезенные самолетом в России…

Хлеба нормального для себя так и не нашел, хотя цена его что встречал от 10 до 18 шекелей, на российские деньги это от 250 до 400 руб. за буханку…

По качеству продуктов – хорошее, но в принципе, обычное, соответствующее российским высшей ценовой категории, но все равно, самое дорогое в России где-то в два раза дешевле, чем обычное в Израиле.

Неудивительно, что многие известные оппозиционеры вернулись из израильской эмиграции в Россию.

2. Тем временем, Россия успешно продвигает свою продукцию на китайский рынок. Мы уже значительно потеснили там австралийский уголь, а теперь начинаем теснить и австралийское мясо, наращивая экспорт говядины:

https://zen.yandex.ru/media/id/5f95415a48e94c07ef248702/rossiia-uje-vydavila-s-kitaiskogo-rynka-avstraliiskii-ugol-teper-vzialas-za-ee-goviadinu-60f97a889bbe9b3edf7bbbb3

Российская говядина расценивается в Китае как мясо высокого качества, а это изначально предполагает повышенные доходы от поставок, то есть ей вполне по силам завоевать перспективный сегмент премиальной говядины.

В КНР проживает большое количество богатых людей, которые делают ставку на экологическую и органическую продукцию, то есть продукцию премиум-класса.

В России, в отличие от США или Австралия, запрещено использование гормонов роста, стимуляторов роста, стероидов при производстве скота, что обеспечивает восприятие российской говядины в положительном ключе. <…>

В последнее время отмечается падение на 3% мирового экспорта говядины, до 10,8 миллиона тонн. Такая ситуация сложилась за счёт снижения производства в крупных мировых импортёрах мяса —Аргентине, Бразилии и Австралии. В то же самое время в 2021 году уже зафиксирован весьма значительный рост цен на говядину — она подорожала примерно на 5,6 %. <…>

Китай большую часть мясных изделий сегодня импортирует. <…> С 2012 года рост производства говядины в Китае не возобновлялся, ежегодно собственное производство снижается на 5-7 %, а в некоторых регионах страны оно и вовсе остановилось.

Таким образом, сейчас Китай готов закупать говядину где угодно. В 2020 году импорт говядины в Китай увеличился на 18-20 %. Такой же рост аналитики прогнозируют и далее. А это значит, что российские фермеры в ближайшие годы имеет все шансы на то, чтобы ещё более увеличить объём поставок своей продукции.

Сегодня, по оценкам Минсельхоза, Россия может зарабатывать на экспорте говядины в Китай примерно $200 млн. в год. Однако, для того чтобы обеспечить дальнейший рост за счёт именно китайского рынка, отечественным фермерам необходимо поднапрячься.

В данный момент отечественные фермеры работает с северо-востоком Китая, который непосредственно прилегает к России, а значит им надо расширять территорию своего присутствия, осваивать новые регионы в Поднебесной.

Сегодня в Китае присутствуют именно марки говядины из Аргентины и Бразилии. Российская же говядина пока ещё обезличена. Поэтому необходимо сформировать свой бренд, который станет узнаваемым в Поднебесной как органически чистый. <…>

КНР с удовольствием закупает сырую или замороженную говядину, но не имеет особого желания покупать готовые изделия из-за их прибавочной стоимости. Российским фермерам наоборот выгодно продавать именно такую продукцию – колбасы и так далее. Для этого российским производителям нужно срочно войти в китайские вкусы.

Присутствие отечественной говядины на китайском рынке также позволяет расширять и другие поставки, прежде всего, мяса птицы, а значит, нарастить объёмы экспорта сельхозпродукции в КНР.

Пожалуй, мы могли бы войти и в еврейские вкусы, и во многие другие вкусы. Надо спасать мир от недоедания премиальных и экологически чистых продуктов.

3. Весьма впечатляющее достижение: Россия заняла 20% мирового рынка сельхозмашиностроения, мы активно наращиваем экспорт:

https://zen.yandex.ru/media/sferalive/rossiia-zaniala-20-mirovogo-rynka-selhoz-mashinostroeniia-6096d240c235fb60b651c18a

Вот уже третий год экспорт сельскохозяйственной техники бьет рекорды. За прошлый год продажи за границу увеличились на 30% и составили почти 16 миллиардов рублей. В 2019 году рост составил 9%, а в 2018-м — 40%. Причинами успеха специалисты считают стабильную государственную поддержку и увеличение объемов производства техники. <…>

Сегодня поставки за рубеж составляют свыше 10% от всего производства сельскохозяйственных машин в стране. Выпуск техники в прошлом году составил 149 миллиардов рублей.

Благодаря этой программе число производителей техники для сельского хозяйства выросло в разы. Сегодня в стране более 100 таких компаний (в 2013 году было всего 16).

За этот неполный год экспорт сельхозмашин из России вырос в 2,2 раза:

https://zen.yandex.ru/media/rosng/rossiia-v-2021-godu-uvelichila-eksport-selhoztehniki-v-22-raza-609b5aa1abeaa615fd3361eb

Сильнее всего (в 2,8 раза) выросли поставки тракторов. Экспорт плугов вырос в 2,4, пресс-подборщиков – в 2,2 раза, борон – на 88, зерноуборочных комбайнов – на 46 процентов. Всего техника экспортирована в 23 страны.

В точных цифрах, по данным организации, выручка в первом квартале составила 3,9 миллиарда рублей. Сильнее всего в денежном выражении выросли поставки в Литву (в 5,4 раза). За ней следуют Германия (в пять раз), Болгария (на 65 процентов), Киргизия (на 58), Монголия (на 54) и Польша (на 49). Наибольшим спросом пользуются российские трактора, сеялки и комбайны, которые закупаются в странах СНГ и Евросоюза.