Эксперт назвал возможные последствия для WhatsApp за отказ локализовать данные россиян

«Если западные интернет-гиганты не начнут выполнять законы РФ, то вслед за штрафами российские власти могут применить против этих соцсетей и мессенджеров инструменты по замедлению трафика», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Так он прокомментировал грозящий WhatsApp штраф в размере 6 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

«На прошлой неделе 422-й судебный участок Таганского района оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей. Ранее Роскомнадзор повторно составил протоколы на Facebook и Twitter. Но никто из них требования закона выполнять не спешит», – констатировал член Общественной палаты, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

В понедельник стало известно, что 26 августа мировой суд рассмотрит административный протокол на мессенджер WhatsApp. Как сообщает ТАСС, за отказ локализовать данные своих пользователей в РФ владельцам сервиса может грозить штраф до 6 млн рублей. Таково максимально наказание, которое предусматривает пункт 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Ранее мировой суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Twitter и Facebook за повторный отказ в локализации данных российских пользователей на территории России, теперь компаниям грозят штрафы.

«Ситуация складывается предсказуемо для российской стороны: мы понимаем, что транснациональные корпорации не склонны сдавать свои позиции, по крайней мере – «мирным» путем. Поэтому, хочу заметить, что кроме штрафов, есть множество таких же законных способов воздействия на западных интернет-гигантов, работающих в России, но не желающих подчиняться нашим законам», – подчеркнул Кирьянов.

В то же время собеседник выразил надежду на то, что общемировой тренд на соблюдение «Бигтехом» (крупными компаниями, работающими в сфере цифровых технологий) законодательства тех стран, где они зарабатывают деньги, возымеет действие и в России. «Причем надо учесть, что российская сторона не ратует за непременные штрафы и давление на IT-компании, – подчеркнул член Общественной палаты. – Мы создали все условия для диалога с представителями «Бигтеха» и для прояснения всех нерешенных вопросов. На слушания в Общественную палату по регулированию интернета мы приглашаем представителей компаний». Но дело затрудняет или отсутствие представителей IT-гигантов в России, или тот факт, что они работают пока в одностороннем порядке – только на прием рекламы, посетовал эксперт.

В этой связи он напомнил, что со следующего года РФ «приземляет» зарубежные IT-компании в российской юрисдикции, обязывая их в полном объеме присутствовать в пространстве РФ. «Как показывает международная практика, такие меры являются очень эффективными и приводят к соблюдению транснациональными гигантами местного законодательства», – подчеркнул эксперт.

В конце мая замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что крупные зарубежные IT-компании должны отчитаться в локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны до 1 июля. Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили выполнение законных требований, в связи с чем в отношении этих компаний были составлены соответствующие административные протоколы, отмечает сайт Роскомнадзора.