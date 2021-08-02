США попросили 24 дипломатов РФ покинуть страну в течение месяца

США направили РФ список из 24 дипломатов, которым необходимо покинуть страну до 3 сентября из-за окончания действия виз, сообщил в интервью The National Interest посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Мы получили список из 24 дипломатов, которые, как ожидается, покинут страну до 3 сентября 2021 года. Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», – передает его слова РИА «Новости».

В конце июня посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.