ГИБДД Москвы начала проверку после видеоролика с привязанной к крыше машины девушкой

В Сети появилось видео, на котором девушка едет привязанной к крыше автомобиля, ГИБДД Москвы начала проверку.

«Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети Интернет, на котором на крыше движущегося автомобиля привязана девушка», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале столичной ГИБДД.

На кадрах появившегося в интернете ролика видно, как водитель автомобиля Bentley везет на крыше машины привязанную скотчем девушку.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как туристка, попав внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» у селения Даргавс в Республике Северная Осетия – Алания, держит в руках останки человека и ведет себя неподобающе. В МВД по Северной Осетии проводится проверка в отношении девушки.