 

Мнение: Время думать «о чистоте души»?

02.08.2021, 20:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под административный арест на трое суток 29-летнюю Елену Никифоровскую.

За вот такую фотографию. Правда эта фотография была сделана у парламента региона. И депутатам, видимо, фотография понравилась.

А вот у здания полиции Никифоровская была одета в куртку с надписью «Провокация» на спине.

Полиции сьемки не понравились. Девушку-модель и фотографа Айсель Ахмедову задержали.

Пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области распространила сообщение: «Сотрудники полиции ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу, на входе в здание которого проводилась эта позорная фотосессия, задержали любительниц извращенной «клубнички». Их личности сыщиками уже установлены. <…> До рассмотрения собранного материала по существу судьей обе «звезды» содержатся в полиции под стражей, чтобы было время подумать о чистоте души и подобающем поведении в обществе».

Мне вот интересно, в пресс-службе управления МВД реально думают, что в камере девушки будут думать «о чистоте души»? Или прикалываются?

Задержанным вменили в вину мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). К слову, Ахмедова получила двое суток ареста. Можно сказать, что повезло девушкам. Потому что максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.1 КоАП – пятнадцать суток ареста. Возможно, что судье фотографии понравились. Или как?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Скандалы: «Нахожусь в дикой неопределенности больше двух лет»

25.06 / В Киеве назвали стратегический диалог России и США “плохим знаком” для Украины

11.06 / Новолуние в Тельце 11 мая: повод расслабиться, подвести промежуточные итоги и скорректировать планы на будущее

30.06 / Анжелика Варум впервые рассказала о трудностях в браке с Леонидом Агутиным

22.07 / Ученые: В Млечном Пути зафиксированы необычные коричневые карлики

16.05 / Франция принимает жесткие меры в отношении просителей убежища из Чечни?

16.08 / Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

19.10 / Мнение: Разгром боливийской хунты

03.12 / На что потратят денежные призы победители “Большой перемены”

10.09 / Муж зарезал жену посреди улицы в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика