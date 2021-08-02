Мнение: Время думать «о чистоте души»?

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под административный арест на трое суток 29-летнюю Елену Никифоровскую.

За вот такую фотографию. Правда эта фотография была сделана у парламента региона. И депутатам, видимо, фотография понравилась.

А вот у здания полиции Никифоровская была одета в куртку с надписью «Провокация» на спине.

Полиции сьемки не понравились. Девушку-модель и фотографа Айсель Ахмедову задержали.

Пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области распространила сообщение: «Сотрудники полиции ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу, на входе в здание которого проводилась эта позорная фотосессия, задержали любительниц извращенной «клубнички». Их личности сыщиками уже установлены. <…> До рассмотрения собранного материала по существу судьей обе «звезды» содержатся в полиции под стражей, чтобы было время подумать о чистоте души и подобающем поведении в обществе».

Мне вот интересно, в пресс-службе управления МВД реально думают, что в камере девушки будут думать «о чистоте души»? Или прикалываются?

Задержанным вменили в вину мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). К слову, Ахмедова получила двое суток ареста. Можно сказать, что повезло девушкам. Потому что максимальное наказание по ч. 1 ст. 20.1 КоАП – пятнадцать суток ареста. Возможно, что судье фотографии понравились. Или как?

Фотографии отсюда и отсюда

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