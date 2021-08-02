Кейт Миддлтон возьмет на себя еще одну обязанность принца Гарри

Пока принц Гарри пишет мемуары и выпускает документальные сериалы (а Меган Маркл, в свою очередь, занялась производством мультсериала и детских книг), на его родине, в Великобритании, королевские родственники продолжают не покладая рук выполнять свои прямые обязанности. Например, жена его старшего брата Кейт Миддлтон почти каждый месяц получает новую должность. В июне стало известно о ее назначении на почетный пост спонсора корабля HMS (Her Majesty’s Ship – Корабль Его Величества) Glasgow, который сейчас строится в Глазго. А на днях британский HELLO! сообщил, что Кейт перешла обязанность, которую ранее выполнял принц Гарри.

Так, герцогиня Кембриджская отныне будет главой союза Англии по регби. Кстати, этот пост стал одним из тех, которые герцог Сассекский потерял после его отказа от королевского титула. Сообщается, что пока это назначение Кейт не объявлено официально, потому что это хотят сделать непосредственно перед началом чемпионата Англии по регби. Он начнется в сентябре. Кстати, ошибочно считать, что регби не входит в интересы Кейт. В детстве будущая супруга принца Уильяма вместе с ее сестрой Пиппой Миддлтон любили этот вид спорта.

Помимо этого Кейт займет еще один руководящий пост, который прежде занимал принц Гарри, а именно главы футбольной лиги регби.

Кейт Миддлтон и принц УильямНапомним, в середине июня Кейт Миддлтон объявила о начале работы ее нового Фонда – The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Этот благотворительный центр будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследованиях о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста. Для герцогини Кембриджской создание своего фонда – логичный и одновременно большой шаг в ее общественной деятельности. Она почти 10 лет подробно изучает, как некоторые из самых тяжелых проблем британского общества, включая наркомания, бездомные и ментальное здоровье, уходят корнями в ранние годы жизни человека.

Также Кейт Миддлтон является королевским патроном Музея естественной истории в Лондоне, Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который провежегодно проводит Уимблдонский турнир, и многих других государственных и общественных организаций в стране.