Мнение: Что будет вместо выборов?

С утра сегодня звонят с радиостанций – сначала с радиостанции «Комсомольская правда», потом с р/c Спутник (входит в холдинг Раша Тудей). Жду для равновесия звонка с «Голоса Америки». Все просят прокомментировать «сенсационный» опрос ВЦИОМ относительно «падения интереса россиян к политике», в частности – к выборам. Дескать, сейчас по свежему опросу ВЦИОМа изъявили готовность прийти голосовать лишь 22% опрошенных – тогда как еще в 2005 году на тот же вопрос ответили «да» аж 55% опрошенных.

Но что можно сказать письменно? Конечно, 22% – цифра примечательная. Что называется, «допрыгались». Падение почти в 3 раза за 15 лет, почти 80% граждан не хотят участвовать в выборах. А я ведь еще помню время (в начале 90-х), когда по закону (!) выборы считались несостоявшимися, если на них пришло менее 25% избирателей! Вот ведь что творилось…

Потом эту планку незаметно снизили до 20% (и я помню, как граждане срывали одно за другим выборы какого-то недо-олигарха в Москве именно отказом приходить на участки для голосования) – а в «нулевых», уже при Путине, и вовсе убрали. То есть стало возможно считать кандидата на любой пост избранным, даже если на участок пришло 2 человека из миллиона. «Голосование ногами» потеряло всякий смысл. Заодно тогда же убрали опцию «против всех» из бюллетеней – в общем, сделали всё, чтобы избиратель хавал то, что дают (в избирательном бюллетене), и не морщился.

Можно назвать три основных фактора, повлиявших на столь резкое падение интереса избирателей к выборам – как ни странно, все три есть прямое и систематическое нарушение основных законов страны: это, во-первых, управляемость всего избирательного процесса со стороны властей, не оставляющая места для реального народного волеизъявления. Во-вторых – последовательное сокращение пространства выбора во «властной вертикали» – то есть выбирать россиянину особо некого, попросту говоря. Ну и в-третьих – конечно же, фальсификации, то есть отсутствие доверия самой процедуре выборов, что лучше всего выражается пословицей «голосуй – не голосуй, все равно получишь…»

Управляемость избирательного процесса

Достигает уже максимальных степеней. Суть – в прямом попрании так называемого «пассивного избирательного права» – права «быть избранным»; ему не помогло даже то, что оно прямо закреплено в Конституции. В России исполнительная власть настолько плотно контролирует выборы, что она в силах по сути сама и только сама формировать списки кандидатов на любые выборные должности, банально не допуская в них никого, кто ей по каким-то причинам неугоден.

Но всевластие «выборных властей» простирается и дальше: даже если некто правдами и неправдами как-то проскочил регистрацию и стал зарегистрированным кандидатом – это ему тоже ничего не гарантирует. Любого могут выкинуть из избирательного бюллетеня на любом этапе, придравшись к чему угодно. Последний яркий пример – Грудинин, которого просто не допустили до выборов, несмотря на то, что аж целый съезд КПРФ включил его в «федеральную тройку». Пару лет назад меня так же позабавил эпизод из «выборов» губернатора Санкт-Петербурга – когда из бюллетеней буквально за три дня до выборов вдруг удалили кинорежиссера Бортко: кому-то в администрации президента показалось, что при его участии масштаба ВБРОСОВ за креатуру АП станут уж слишком неприличными – и проблему решили просто.

Очевидно, что фактическое уничтожение пассивного избирательного права противоречит не только соответствующей статье Конституции, но и превращает в ничто самую первую статью той же Конституции насчет того, что «основным источником власти является народ»; какой еще народ, если ему фактически не дают никакого реального выбора, кроме того, что отражен в старом советском фильме – «Деточка, ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову – или поехать на дачу?»

Сокращение пространства выбора

Еще один швиндель российской избирательной системы – то, что в ней фактически некого избирать: просто очень мало выборных должностей. Например, все 20 лет своего правления путинский режим страстно боролся с выборностью мэров городов – и понемногу добился своего. На сегодня выборных мэров в РФ практически нет, их извели, как мамонтов. Традиционно в России не выбирают судей, не выбирают прокуроров, не выбирают шерифов (начальников полиции), не выбирают городских казначеев (про это в России даже вообще не слышали). Период пребывания выборных лиц в должности (легислатуры) растянули до полного неприличия – депутатов теперь избирают зачем-то на 5 лет (а не на 4, как было в 90-х), президента так и вовсе на 6 (с какой стати – черт его знает).

Выборы губернаторов в России вернули – но самым издевательским образом. На них, ради совсем уж полного контроля, даже ввели «исключение» – это единственные в России выборы, на которых партии, даже парламентские (!), не имеют права выдвигать своих кандидатов вне «муниципального фильтра», да и сам «муниципальный фильтр» существует только на губернаторских выборах – именно для того, чтобы отсеивать уже вообще всех, не на 100% лояльных Центру.

Проще говоря, все 15 лет с 2005 года людям оставляли все меньше выбора – выборы стали реже и их стало меньше. Причем людям сегодня оставили в основном выборы депутатов – а статус и влияние депутатов также существенно упали за те же 15 лет.

Выборы – нечестные!

Ну а про честность собственно подсчета голосов и говорить особо не стоит – в этом вопросе для большинства населения всё давно ясно-понятно. И это все при том, что любые фальсификации при подсчете остаются в УК РФ довольно тяжелым уголовным преступлением (срока до 5 лет лишения свободы). Но это не пугает исполнителей – да и чего бояться, если фальсификации делаются в пользу самой же действующей власти?

Избирательное законодательство тоже последовательно перекрутили так, чтобы минимизировать все возможности независимого наблюдения и не допускать к процедуре подсчета голосов никаких «чужих». Сейчас, похоже, доверие к избирательной процедуре окончательно добьют «электронным голосованием» (недаром к «электронному голосованию» так неровно дышат мэр Москвы Собянин и главный куратор внутренней политики АП Кириенко).

Так что народ, говоря грубо, но верно, уже давно понял, что с голосованием его банально «кидают» – на всех этапах, при этом нарушая все законы самого же режима. Отсюда и 22%.

Но это, если говорить серьезно – не повод для радости у «путинистов-государственников». Разочарование в выборах говорит о том, что становится больше внутренне настроенных на гражданскую войну. Это ведь как две стороны у одних качелей: когда опускается одна – поднимается другая.

Радоваться путинистам имело бы смысл, если бы 60% с маниакальным блеском в глазах заявляли, что они готовы толпой ломануться на участки и проголосовать за Путина. А эти 22% – ни о чем. Куда важнее, что в голове у тех 78%, которые «разочаровались в выборах».

Что их очарует ВМЕСТО выборов? Это вопрос.