 

Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой

02.08.2021, 20:00, Новости дня
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На руках у новоиспеченной мамы видны следы от капельницы. Седан никак не подписала снимок, лишь указала дату рождения ребенка.

За пару часов снимок набрал больше 110 тыс. лайков и свыше 2 тыс. комментариев. Одним из первых прокомментировал фото Зинченко, поставив значок “сердечко”. В комментариях – в основном поздравления с радостным событием.

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A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Контекст:

Зинченко и Седан расписались в марте 2020 года, свадьбу сыграли пять месяцев спустя, в начале августа. В июне 2021 года супруги сообщили, что ждут первенца. 1 августа стало известно, что у них родилась девочка.

Настоящая фамилия Влады Седан – Щеглова, писало издание “Футбол 24”. Она работала корреспондентом на телеканале “Футбол 1/2”.

Зинченко перешел в “Манчестер Сити” в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тыс., что равняется £1,04 млн в год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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