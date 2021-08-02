 

В Польше произошел пожар в пункте вакцинации

02.08.2021, 20:00, Новости дня
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Предварительно, неизвестный мужчина около часа ночи приехал на велосипеде к передвижному пункту вакцинации на площади Соляного рынка и устроил там пожар.

“После поступившего сообщения о возгорании в пункте вакцинации, полицейские из Замосцкого штаба, проникая в город для виновника поджога, Также полицейские заметили пожар, выходящий из здания санитарно-эпидемиологической станции”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате пожаров никто не пострадал. Полиция на данный момент устанавливает виновных в совершении пожара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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