 

“Желаемое выдаете за действительное”. Кива отреагировал на претензии СБУ

02.08.2021, 20:00, Новости дня
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Он отметил, что правоохранители никого не арестовали, а свидетель, чьи показания использовали для того, чтобы Олегу Ширяеву вручить подозрение, дает показания о том, что его запугали сотрудники СБУ.

“Вы желаемое выдаете за действительное. Моя организация жива и сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится. Свидетель, на чьих показаниях вы выстроили свою лживую позицию, на тех показаниях, которые в выбили из него, сейчас уже в Генеральной прокуратуре. Этот человек дает объяснение. Он записал видеообращение, где четко указал, как вы его украли, как вы ему угрожали и как вы его собирались ликвидировать”, – сказал Кива.

Он заявил, что жизнь сотрудников СБУ “закончится на тюремных парашах”.

“Вы ничего не сможете сделать. Вот эти ваши фейковые заявления такие же, как и вашего смешного президента, который собирается высадить миллиард деревьев”, – заявил нардеп.

https://www.facebook.com/kivailya/videos/177866924285205/

Контекст:

СБУ сегодня заявила, что во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске Луганской области заблокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве, направленных на расшатывание ситуации в стране.

По данным источника издания “ГОРДОН”, речь идет об общественной организации “Патриоты – За жизнь”, основателем которой является Кива.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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