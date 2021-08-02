 

Создан еще один материал для повышения емкости литий-ионных аккумуляторов

02.08.2021, 19:58, Новости дня
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Российские ученые из Сколтеха представили новую технологию производства литий-ионных аккумуляторов. Благодаря использованию нового материала, емкость батарей увеличена на 15%, а их мощность – на 40%, отмечают специалисты.

Как и в других случаях, речь идет об усовершенствовании катодных материалов. Напомним, что в последнее время ученые из разных стран представили целый ряд разработок, позволяющих улучшить технические характеристики ныне существующих аккумуляторов.

Российские ученые предлагают использовать синтетический аналог трифилина. Это природный минерал, которого не так много в естественной среде. Однако, используя российскую разработку, можно получать данный компонент относительно дешево и практически в неограниченных количествах.



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