 

В поясе астероидов появились объекты, которых там не должно было быть

02.08.2021, 19:58, Новости дня
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В поясе астероидов, расположенным между орбитами Юпитера и Марса, астрономы неожиданно обнаружили два необычных объекта. Они внешне напоминают огромные красные скалы, говорят ученые.

Собственно говоря, скалы являются частью более крупных астероидов 203 Помпея и 269 Юстиция. Однако они, скорее всего, образовались вдалеке от данного пояса астероидов, чего не скажешь о самих астероидах.

Исследователи космоса полагают, что красный цвет породы свидетельствуют о том, что материал происходит из того района Солнечной системы, в котором вращается Нептун. Вероятно, перемещение произошло еще на ранних этапах эволюции нашей звездной системы, когда отмечалась так называемая планетарная миграция.



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