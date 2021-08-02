В поясе астероидов появились объекты, которых там не должно было быть

В поясе астероидов, расположенным между орбитами Юпитера и Марса, астрономы неожиданно обнаружили два необычных объекта. Они внешне напоминают огромные красные скалы, говорят ученые.

Собственно говоря, скалы являются частью более крупных астероидов 203 Помпея и 269 Юстиция. Однако они, скорее всего, образовались вдалеке от данного пояса астероидов, чего не скажешь о самих астероидах.

Исследователи космоса полагают, что красный цвет породы свидетельствуют о том, что материал происходит из того района Солнечной системы, в котором вращается Нептун. Вероятно, перемещение произошло еще на ранних этапах эволюции нашей звездной системы, когда отмечалась так называемая планетарная миграция.