Мнение: Письмо: “Что за спецэффект это был?”

Разбор вчерашнего письма напомнил мне припев из песни “Короля и шута”. “Ведьма я, ведьма я”, – жалуется солист. “Ведьма ты, ведьма ты”, – осуждающе подпевает хор.

Друзья, перестаньте бранить авторов за то, в чем они сами каются.

Если вы хотите сказать, что автор притворяется раскаявшимся, то и пишите, где это видно и чем это притворство для него чревато.

“Чем чревато для автора” – это главное, что вы должны держать в фокусе при разборе.

Вы должны показать, что конкретно не так и чем это чревато. И показывать надо только то, чего автор сам не показал.

Вчера было очень интересное письмо, а разобрали вы его плохо.

Поддержали Ученицу автора, что ее единственная проблема в том, что она – любовница, что связь с женатым в любом случае – слииив.

Вы похожи на старых перечниц с семками возле подъезда. Сами знаете, что иногда связь с женатыми заканчивается новым браком и новыми детьми, но лицемерно ворчите.

Зачем нужен ваш протест против распутства? Мы полиция нравов?

Пишите по делу.

Письмо было о том, что автор порвала отношения с мужчиной со скандалом, с оскорблениями и чувствует косяк. Ее вопрос был по делу: как компенсировать этот косяк. Это очень интересный вопрос, потому что обычно косяк надо компенсировать, но в данном случае компенсировать не надо, хотя косяк и был. Под замками вчера я видела разные версии, от “попросить прощения” до “молча уволиться с работы”. Все это глупости. Не надо автору ничего делать, надо общаться с мужчиной вежливо по работе. Ее косяк со временем сам сотрется, потому что ее КП подрастет. Слив у нее тоже есть, и тоже компенсируется со временем, если она сама для себя решит, что продолжать эти отношения не нужно, ей 36 и ее главная задача – быстро найти мужа. С имиджем у нее нормально скорее всего и мужа найти она сможет. Но тот вопрос, почему косяк есть, а компенсировать его не надо, и почему косяк со временем исчезнет в поле сам – было очень интересно разобрать. А вы сфокусировались на ругани автора за связь с женатым. И злорадствовали, что она этому женатому не нужна.

Пока вы мните себя защитниками нравственности, вы очень противные Училки.

Для разбора писем самое главное – не быть Училками. Формат блога такой, что провоцирует Училок, если у вас есть этот баг. И надо внимательно следить, чтобы манифестаций бага не было.

А это значит:

1) Убрать Кэпа и не повторять за авторами как эхо то, что они и сами пишут, или то, что всем очевидно.

2) Снять белое пальто и не лечить авторов “этикой”, писать про границы, то есть про выгоду автора.

3) Писать практичное и полезное, а не просто тыкать указкой, раздавать оценки, клеить ярлыки.

Про ярлыки. Если вы пишете, что у автора корона, напишите четко где, в чем конкретно автор себя переоценивает и как он должен себя оценивать, чтобы эффективно действовать. Если пишете про баг, тоже конкретно, где, чтобы было видно, как он выходит из границ и как вернуться. Баг – это выход из границ, покажите где. И щипцы конкретно показывайте, чтобы мы видели, где и какие, как убрать. И про векторы косяков и сливов – четко, а не в целом “где-то у нее явно есть векторы косяков и сливов”. Где-то они и у вас есть. “Ярлык” – это когда за вашим вердиктом не стоит никакой конкретной пользы и не понятно, что с этим делать.

Попробуйте вот это письмо тоже самостоятельно разобрать. Опишете то, о чем автор спрашивает, “спецэффект” и прочее, ее ошибки опишите, ее проблемы. Ошибки – конкретные неверные поступки. Проблемы – неправильные установки и кривые настройки. Ошибки – частные проявления проблем в конкретной ситуации.

victory1818

Добрый день, уважаемая Эволюция.

Пишу Вам в надежде узнать Ваше мнение по произошедшему моменту. Хотелось бы понять, как можно использовать данную ситуацию для работы над своим поведением и возможные варианты развития событий, если они есть..

Я писала Вам когда-то, вот моё первое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1006076.html

Потом было ещё одно, его не публиковали.

С тем мужчиной за прошедшее время я не контактировала толком больше. Решила не ездить в места, где он бывает и жить дальше. Он написал один раз, прислал фото моего подарка давнего, спросил как я, зачем-то обвинил меня в том, что вспылил из-за моего ухода и натворил дел, я на всё это только “повздыхала” и он перестал писать.

Для себя я тогда приняла решение, что ему я не нужна в рамках серьёзных отношений, а быть девушкой на просто так не хочу. И занялась своей жизнью, ремонтом в новой квартире, работой. Были иногда приятные ухажёры, но не сросталось. Сейчас никого, кто бы был люб, нет. Есть несколько кто пишет, зовёт куда-либо, вижусь с ними, общаемся, но не более.

Три дня назад я установила приложение на телефон, которое удалила. Там была, как оказалось, прислана картинка от него, с месяц назад. Я написала, что рада, что он цел (контекст прошлых событий, в которых была по его мнению виновата я, когда он вспылил якобы из-за моего ухода, и была угроза тюрьмы). Далее был такой диалог:

– Он: Как ты?)

– Я: Тоже цела, не посадили тоже.

– Он: Смешно. Что грустная?

– Я: Не грустная

– Он: А какая?) Веселая?

– Я: Не грустная точно.

– Он: Ты в городе?

– Он: Гулять пойдём?)

– Я: Гулять? Ты серьёзно?) Я призналась в любви тебе два раза, и оба раза ты промолчал (было один раз когда мы засыпали, и один раз в коробке с тем подарком). Прошёл год и ты зовёшь меня гулять. Смешно.

– Он: Так, для начала ты исчезла потом (я отдала ему подарок, спрашивала в тот момент кто я ему, ответа не получила и решила, что липнуть больше не буду). Не спросив меня и не выслушав, не встретившись потом даже (когда это, я не поняла, он не предлагал же..). Гулять, я не имею ввиду ходить, ходить я и сам могу, в смысле, хочу чтобы рядом была, я думаю о тебе часто (вспомнилось сразу, что он ровно так же писал год назад, когда я ломанулась к нему после встречи на фестивале).

– Я: Я тоже вспоминаю тебя, это понятно.

Не знаю, хочу ли видится с тобой. Я жизни с тобой хотела, а не встреч пару раз в месяц и надеялась на это несколько лет. Это стоило мне многого. (Это было лишнее, знаю, но тогда я хотела его обвинить, уколоть хоть как-то)

– Он: Не знаешь, получиться слышать ли меня?

– Он: Я тебе не предлагаю в контексте переписки серьёзного разговора ( это я заметила).

Хочу чтобы рядом была. Своё отношение к тебе я озвучивал много раз (ага, пустое бла-бла).

Прислал своё фото в шлеме, который покупали вместе.

– Я: Знакомый шлем

– Он: Угу, только в нём и езжу, потому и цел)

Я замолчала на день. Было много дел. И думала, нужно ли с ним видеться или нет потом задала ему вопрос вечером:

– Я хочу знать ответ на один вопрос. Правду.

– Он: (на следующий день): ?

– Я: Если я так дорога тебе, как ты говорил, почему ты не объявился за столько времени?

– Он (через несколько часов): Ну объявился же, дела и проблемы были..

Тут у меня было ощущение удара под дых. Что за год он не приехал даже, зная где работаю, и говорит что дорога ему, зовёт гулять. Я замолчала на несколько часов. Но решила, что встречусь с ним, потому что вера, что всё может что-то сложиться теплилась и было интересно развитие событий в целом.

– Я: Такого числа во столько, там же, где расстались ( кафе в центре)

– Он (через час): Увы, не получиться, у меня проблемы, буду в городе после 10 числа.

Тут случилась со мной странная вещь, я впервые за всё время, увидела его образ ужасным, не прекрасным моим О., а монстром. Он сам мне написал, он позвал и бортанул.

– Я: Больше не пиши мне никогда

Он не ответил и через ночь пропала его аватарка. Наверно, заблокировал. У меня сейчас устойчивое состояние, был один приход вечером, чуть не написала ему, но повторила себе, что утро вечера мудренее и легла спать, а утром отшептало..

Уважаемая Эволюция, скажите, пожалуйста, что за спецэффект это был? Камбэк, который я завалила? Он убедился что я не нужна ему? Подкат с подставой получился в итоге у него или я поставила жирную точку?

Спасибо Вам.