Мнение: Толерантные шахматы

Читатели просят прокомментировать "ценную инициативу" https://russian.rt.com/inotv/2021-08-02/Times-chyornie-hodyat-dvazhdi- из Британии (ох уж эти "британские ученые"), сделать шахматы более инклюзивными. По правилам, белые в шахматах ходят первыми, получая преимущество первого хода, что в рамках шахматной игры дает определенное преимущество. А так как белые играют против черных, какие-то безумные идиоты углядели в этом скрытый расизм и закрепление поведенческих моделей, где белые доминируют над черными. А это расизм! Поэтому в ответ на ход белых, черные должны получить возможность ходить 2 раза.

Действительно, некое преимущество у белых за счет права первого хода есть. И многие дебютные варианты за черных построены как раз на том, чтобы нивелировать это преимущество, уравнять игру и потом бороться за перевес черными. Есть конечно и более острые варианты, которые предусматривают острую борьбу за перевес практически со старта, но они считаются более рискованными. На топ-уровне черные как правило стремятся к уравнению игры. И собственно вся история современных шахмат, которые в плюс-минус неизменных правилах дошли до наших дней скажем со времен Филидора, вполне нормально уживалась с этой реальностью, тем более, что если скажем 2 шахматиста встречаются в матче (пускай даже один из них белый, а другой цветной), то они будут чередоваться – одну партию белыми, следующую черными и так далее. В матче так или иначе каждый сыграет одинаковое число партий белыми и черными (например, в матче Карлсен-Непомнящий каждый сыграет одинаковое кол-во партий белыми и черными, если только матч не завершиться досрочно). В идущем сейчас Кубке мира, соперники играют матчи из двух партий – одну белыми, одну черными. В турнирах по швейцарской или круговой системе, как правило все зависит от слепого жребия, когда вам придется либо на одну партию белыми, либо на одну партию черными больше. Так что все рассуждения о практическом расизме связанным с цветом фигур в современных спортивных шахматах несусветная чушь. За свою жизнь современный профессиональный шахматист любого цвета кожи сыграет плюс-минус примерно одинаковое количество партий белыми и черными. И уровень его мастерства зависит в том числе и от умения играть не только белыми, но и черными, где надо работать над нивелированием преимущества белого цвета. С точки зрения логики упоротых борцов с расизмом, сегодня ты будет угнетаемым, а завтра угнетателем.

Кроме того, сам цвет фигур не обязательно может быть белым или черным. Фигуры могут быть например кремового или желтого вместо белого цвета, а черные могут быть коричневыми. И это только о комплектах, которые используются в турнирах. Различные сувенирные и коллекционные наборы могут быть каких угодно цветов. В прошлом году военкор Сергей Шилов привез мне в качестве презента из Сирии доску с металлическими фигурами. Белые там были золотыми, а черные – серебряными. Ничего не мешает уже сейчас, без всякой болтовни о расизме найти себе шахматный комплект, где стороны будут окрашены в те цвета, которые нужны именно вам. Разнообразие комплектов огромно. В турнирах же используют унифицированные комплекты (как правило деревянные – мне например нравятся визуально и тактильно фигуры серии "Стаунтон №6").



"Стаунтон №6"



Или вот красные против белых. Где красные это белые, а белые это черные.



А черных нет, потому что в гражданской войне в России негры прямо скажем особого участия не принимали. Нет ли тут элементов расизма?



А вот вообще толерантный вариант из Вахи, где фигуры для игры представляют из себе миниатюры космодесантников, которые можно красить в любой удобный вам цвет (если конечно вы не боитесь накликать гнев лороведов за неправильный покрас орденов).



Для тех, у кого истерика от наличия белых и черных цветов.



Кстати, вот толерантная версия. У черных пешки белые.

Ну и в целом, относительно желания поменять правила и дать черным ходить 2 раза, чтобы "не страдать от белого расизма". Помимо классических шахмат и его быстрых разновидностей (рапид и блиц), существуют различные варианты шахмат с изменёнными правилами. Например, в шахматах Фишера меняется изначальная классическая расстановка фигур, причем определяется начальная позиция перед партией, что резко снижает ценность домашней подготовки, так как начальных позиций может быть очень много, в отличие от классических шахмат, где дерево вариантов проистекает из одной позиции, от которой столетиями отталкиваются шахматисты. Делается это для того, чтобы уйти от дебютной теории перекопанной компьютерами, которая требует от современного шахматного профессионала огромной домашней подготовки. А в шахматах Фишера, где теория не сильно развита, игроки почти сразу начинают играть своей головой, без необходимости воспроизводить варианты на 20-25 ходов. По этим шахматам даже проводят турниры. Или вот недавно прошел матч двух экс-чемпионов мира Крамник-Ананд, где соперники договорились играть по классическим правилам, но с дополнением, что запрещена рокировка, что также отменяет большую часть дебютной теории и решает те же задачи, что и шахматы Фишера.



Одна из многих начальных позиций шахмат Фишера.

Есть и другие вариации. Которые появлялись, появляются и будут появляться. Некоторые считают, что шахматы устарели, что шахматы выхолощены компьютерами, что они утеряли былую творческую составляющую, когда еще всерьез спорили, что такое шахматы – спорт, наука или искусство. Поэтому предпринимаются попытки видоизменить их.

Какие-то идеи умирают на уровне концепта, какие-то, как шахматы Фишера, получают ограниченное хождение. Ведь если мы рассматриваем шахматы как игру, то что мешает людям, если они этого хотят, придумать свои правила и играть по ним, особенно, если кто-то будет давать деньги на организацию турниров. Сели на лавочке, договорились о правилах, преклонили колено и вперед, по любым желаемым правилам. Разумеется, если начать ходить по шахматным клубам и требовать всех остальных играть по вашим правилам, то к вашему психическому состоянию возникнут вопросы.

В случае с "расовыми шахматами", упоротым борцам с расизмом, членам BLM и прочим трансгендерам, ничего не мешает создать свою вариацию шахмат, где черные будут ходить два раза, а играющий белыми будет первые 2 хода стоять на коленях в знак уважения к жертвам американских и европейских расистов, а доска будет не черно-белой, а розово-голубой в знак поддерже геев и трансгендеров. Если кто-то будет оплачивать такие изыскания, то конечно – могут быть и такие шахматы. Но разумеется, сколь-нибудь широкого распространения они не получат, представляя собой лишь очередную аберрацию западного социума, где идеи борьбы за социальную справедливость сознательно доведены до полнейшего абсурда и маразма. В конечно итоге, проводятся же чемпионаты по игре в Чапаева, поддавки, "шведки", "алкошахматы" и т.д. и т.п.

Чемпионат по игре в Чапаева. Чаще играют шашками, но встречается и вариант с шахматами (в детстве доводилось играть шахматными фигурами, тренер за такое очень ругал и называл безобразием).

Алкошахматы (при взятии фигуры или при выигрыше партии, надо выпивать рюмку – фишка в том, что если выигрываешь в начале, то ближе к финалу более трезвый оппонент побеждает).

Чемпионат России по "шведкам" (также иногда их называли "билебердой"). Основной смысл – играют 2 на 2. Фигуры и пешки съеденные на одной доске, передаются сокоманднику, который может их выставлять на своей (по определенным правилам). Секрет победы, слаженная работа на двух досках, когда один игрок добывает нужные фигуры, а второй за их счет развивает инициативу и побеждает. Тренер опять же не слишком одобрял такое, но вот это было действительно весело, особенно если хороший партнер имелся. В школьные и студенческие годы немало партий в "шведки" сыграл.

В конечном итоге, шахматы достаточно большая, древняя и разнообразная игра, чтобы пережить как интересные эксперименты, так и различные извращения.

В заключении, можно привести точку зрения Михаила Ботвинника, который решительно громил "формалистическое трюкачество" с использованием шахмат относительно шахматных задач и композиций. Данная отповедь отчасти применима и к попытка переделать классические шахматы "ради новых идей".

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