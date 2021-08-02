Мнение: Цель – ничто, движение – всё

"Пытаться раз и навсегда зачистить коронавирус, как это делают в Китае, в нашей стране невозможно. Если бы мы ставили себе такую задачу, то пришлось бы вводить железный занавес по периметру, делить страну на отдельные сектора, окружать их военными патрулями и так далее. А потом мы бы открылись, и все началось бы заново"

Это цитата из сегодняшнего Собянина. Что в ней любопытно? Полное отсутствие логики. Обычной, формальной жизненной логики.

Есть два рациональных сценария поведения при столкновении с неблагоприятным фактором, явлением или процессом. Первый – ликвидировать его. Второй – ввести его в понятие "нормальной жизни" и минимизировать риски его существования.

По логике Собянина победить "раз и навсегда" коронавирус невозможно, так как для этого нужно "вводить железный занавес". По понятным причинам российская власть не в состоянии этого сделать – она не умеет и не может в системный террор и насилие, она для этого слишком убога, тупа и бездарна. А бессистемным насилием системную проблему решить невозможно. Тот немногочисленный запас нейронов, который находится в головах российских нуворишей, подсказывает им, что не стоит даже пытаться. Поэтому не гуманизм Собянина виной тому, что он не вводит железный занавес, а его неспособность к этому.

Раз победить коронавирус невозможно, значит, его нужно ввести в привычную жизнь, создать программы минимизации рисков и продолжить жить максимально близко к той норме, которая была "до того".

Вместо этого предлагается некий кадавр, когда смыслом жизни становится бесконечная борьба с коронавирусом, который победить нельзя. (И, кстати, на самом деле нельзя). Цель – победить – подменяется бесконечным процессом – борьбой. Можно ли это назвать нормой? Безусловно, нет. Но вот для Собянина и всех остальных, кто стоит за террором это вполне приемлемая ситуация. Когда нормой становится полное отсутствие хоть каких-то норм, скрывать свою несостоятельность можно сколь угодно долго. Любые просчеты, провалы и управленческую бездарность легко прикрывать бесконечной борьбой, тем более, что они же и определяют параметры этой борьбы. Идеальная ситуация. Неудивительно, что вначале они довели страну до катастрофы, но вместо того, чтобы ответить за свои провалы и преступления, ввели фактически чрезвычайное положение, не отягощая себя ответственностью и за него.

В этом смысле Собянин, конечно, логичен. Он и весь путинский режим готовы убить все население борьбой с мифической эпидемией, лишь бы оттянуть неизбежное – свой собственный крах. Но с точки зрения формальной логики то, о чем он говорит – полная чушь. И банальная ложь.

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