Мнение: Сталин про водку, основная идея марксизма и коммунизм как при царе

1. Доходы от продажи алкоголя населению были значимой статьёй в бюджете СССР. Щедрые продажи народу сравнительно доступной водки стали одной из причин эпидемии алкоголизма, которая захлестнула советское общество. Однако товарищ Сталин считал, что уж лучше внутренний алкоголизм, чем взятые у капиталистов кредиты:

https://vk.com/wall-156278021_5452

Прекратить производство алкоголя в СССР предлагали не раз. Но объективная реальность была такова, что такой запрет сыграл бы против диктатуры рабочего класса.

Имеются материалы Сталина, в которых даётся трезвая оценка данному вопросу.

«Два слова об одном из источников резерва – о водке. Есть люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках. Это – грубейшая ошибка, товарищи. Ежели у нас нет займов, ежели мы бедны капиталами и если, кроме того, мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам, не можем принять тех кабальных условий, которые они нам предлагают и которые мы отвергли, – то остается одно: искать источников в других областях. Это все-таки лучше, чем закабаление. Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются».

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«Вопрос. Как увязываются водочная монополия и борьба с алкоголизмом?

Ответ. Я думаю, что их трудно вообще увязать. Здесь есть несомненное противоречие. Партия знает об этом противоречии, и она пошла на это сознательно, зная, что в данный момент допущение такого противоречия является наименьшим злом. Когда мы вводили водочную монополию, перед нами стояла альтернатива: либо пойти в кабалу к капиталистам, сдав им целый ряд важнейших заводов и фабрик, и получить за это известные средства, необходимые для того, чтобы обернуться; либо ввести водочную монополию для того, чтобы заполучить необходимые оборотные средства для развития нашей индустрии своими собственными силами и избежать, таким образом, иностранную кабалу.

Члены ЦК, в том числе и я, имели тогда беседу с Лениным, который признал, что, в случае неполучения необходимых займов извне, придется пойти открыто и прямо на водочную монополию, как на временное средство необычного свойства.

Вот как стоял перед нами вопрос, когда мы вводили водочную монополию.

Конечно, вообще говоря, без водки было бы лучше, ибо водка есть зло. Но тогда пришлось бы пойти временно в кабалу к капиталистам, что является еще большим злом. Поэтому мы предпочли меньшее зло. Сейчас водка дает более 500 миллионов рублей дохода. Отказаться сейчас от водки, значит отказаться от этого дохода, причем нет никаких оснований утверждать, что алкоголизма будет меньше, так как крестьянин начнет производить свою собственную водку, отравляя себя самогоном…».

Проблема самогона преувеличена. До начала 20 века в русских деревнях пили сравнительно немного, поскольку достать алкоголь было непросто (надо было ехать в город или в село с кабаком), а самогоноварение ещё не было особенно распространено.

Но даже и в 1985 году, когда Горбачёв начал свою антиалкогольную кампанию, во многом она достигла своих целей – потребление алкоголя и связанная с этим преступность резко упали, а нелегальные самогонщики так и не смогли заместить выпавшие объёмы вплоть до самого конца СССР (другое дело, что кампания привела к росту организованной преступности и другим неприятным последствиям).

Главная ошибка пришедших к власти большевиков была в том, что социалистический метод производства неизбежно ведёт к бедности, а бедность в масштабах государства неизбежно ведёт к необходимости постоянно делать выбор между плохими и очень плохими решениями. Кстати, без кредитов Сталин тоже обойтись не смог. Ему пришлось брать кредиты в США, причём в золоте и на очень невыгодных условиях.

2. Цитирую реплику читателя stalh:

https://olegmakarenko.ru/2131308.html?thread=801819500#t801819500

Основная идея марксизма, если отбросить цельнотянутые тезисы и умопостроения других философов, которые Карл натаскал в свой “Капитал” для создания наукообразности, это стравить между собой слои общества в “классовой борьбе”, на том основании, что у них есть взаимные противоречия интересов.

Разумеется, противоречия есть, как есть они у мужа и жены, детей и родителей, братьев и сестер. Однако это не повод сцепиться в ссоре и драке, тем более убивать друг друга. Кроме противоречий у них есть и общность интересов, и она более важна, чем противоречия. Ни разу не слыхал о заводе который бы построили сами рабочие без предпринимателей или других заменивших их эксплуататоров (чиновников), да и предпринимателям без рабочих будет очень сложно).

Сами Маркс и Энгельс формулировали основную идею так:

https://ru.wikisource.org/wiki/Манифест_Коммунистической_партии

…коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности.

Борьба классов для основоположников коммунизма была скорее основным инструментом для достижения цели – уничтожения частной собственности.

Как показала история, цель в данном случае никоим образом не оправдывает средства. Даже не потому, что средства плохие и аморальные, а потому, что сама цель – ложная.

Во-первых, уничтожение частной собственности не приносит обществу благополучия и высокого уровня жизни, а совершенно наоборот. Опыты СССР, КНДР, ГДР, КНР, Эстонии, Кубы и так далее вполне убедительны.

Во-вторых, цель недостижима. В СССР так полностью и не уничтожили частную собственность и капиталистические отношения, поскольку это естественные феномены, от которых невозможно избавиться, не изменив природу человека. Мало того, редко в каком обществе были настолько развиты инстинкты вещизма и накопительства, как в позднем СССР.

3. Характерный исторический анекдот советской эпохи:

Была такая великая актриса Александра Александровна Яблочкина. Кто помнит актеров Малого театра, еще дореволюционного происхождения, тот наверняка помнит и ее. Александра Александровна, прослужив в частных и императорских театрах, как-то достаточно спокойно влилась в реальность театра советского, будучи при этом фантастически наивной и привыкшей говорить то, что думала. Когда Александра Александровна была уже изрядно в возрасте, она пришла на партийное собрание (или это было что-то вроде еженедельной идеологической обязаловки, не суть), где задавали вопросы, на нынешний взгляд, прямо скажем, смешные, а тогда совершенно нормальные – мало того, строго обязательные к ответу. И вот ее спросили такое: “Александра Александровна, вот как вы себе представляете коммунизм?”

Она произнесла следующее: “Ну, это будет прекрасное время! Везде будет изобилие продуктов, у всех будут свои дома, никто не будет ютиться в коммуналках, люди будут уважительными, вежливыми, на улицах будет порядок и чистота… В общем – как при царе…”