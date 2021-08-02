Три четверти граждан Грузии поддержали диалог с Россией

Опрос американского Международного Республиканского института (IRI) показал, что 56% граждан Грузии полностью поддерживают диалог с Россией, а еще 22% поддерживают частично, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Категорически против диалога с Россией высказались 11% граждан Грузии, свидетельствуют данные опроса, обнародованные в понедельник.

При этом 79% респондентов назвали Россию «политической опасностью» для Грузии. После событий 2008 года в Южной Осетии между Грузией и Россией нет дипломатических отношений.

Самым важным партнером Грузии 60% назвали Америку, Украину – 32%, а 11% – Россию.

При этом 83% опрошенных поддерживаю интеграцию Грузии с Евросоюзом, а 77% высказались за вступление страны в НАТО.