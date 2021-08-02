В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина

При столкновении туристического автобуса с бетонным ограждением в Анталье погибли три гражданина России, еще пять получили тяжелые ранения, сообщили в российском Генконсульстве в Турции.

«Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», – передает слова представителя Генконсульства РИА «Новости».

К месту ДТП направился сотрудник консульства для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

«Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно», – добавили в дипмиссии.

По данным туроператора «Интурист» детей среди погибших нет. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, в том числе девять детей.

Представитель «Интуриста» уточнил, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгавта, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи».

СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся.