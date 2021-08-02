 

В ДТП с автобусом в Турции погибли три россиянина

02.08.2021, 19:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При столкновении туристического автобуса с бетонным ограждением в Анталье погибли три гражданина России, еще пять получили тяжелые ранения, сообщили в российском Генконсульстве в Турции.

«Второго августа в районе Манавгата около 18.00 произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра», – передает слова представителя Генконсульства РИА «Новости».

К месту ДТП направился сотрудник консульства для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.

«Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле и о развитии ситуации сообщим дополнительно», – добавили в дипмиссии.

По данным туроператора «Интурист» детей среди погибших нет. Всего в автобусе находилось 22 туриста из России, в том числе девять детей.

Представитель «Интуриста» уточнил, что автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгавта, он следовал из поселка Конаклы в аэропорт Антальи».

СМИ ранее сообщали, что автобус по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Стало известно о самочувствии первых 13 привитых от коронавируса москвичей

02.10 / Гармаш: Тотальная пропаганда, проводимая оккупантами на Донбассе, может дать обратный эффект

30.09 / Экс-нардепу Микитасю объявили новое подозрение

14.07 / Die Welt – вратарь сборной Германии «попался» на исполнении гимна хорватских правых

12.05 / В секторе Газа заявили о 50 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля

27.11 / Стало известно о подготовке визита Пашиняна в Москву

06.07 / Киев соответствует условиям смягчения карантина – Минздрав

10.10 / Алиев резко раскритиковал работу Минской группы

07.06 / В Луганской области задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который готовил теракт – Офис генпрокурора

29.03 / Власти Грузии исключили возможность переговоров с Саакашвили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика