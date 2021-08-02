Видео: Тимановская и другие невозвращенцы
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину из олимпийского Токио и получает политическое убежище в Польше. «Белоруссия сохранила все лучшее от СССР, включая спортсменов, которые сбегают с соревнований в эмиграцию», – шутят в Сети. Но Тимановская не единственная «политбеженка» даже на этой Олимпиаде.
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Дмитрий Бавырин
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