 

Видео: Тимановская и другие невозвращенцы

02.08.2021, 19:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину из олимпийского Токио и получает политическое убежище в Польше. «Белоруссия сохранила все лучшее от СССР, включая спортсменов, которые сбегают с соревнований в эмиграцию», – шутят в Сети. Но Тимановская не единственная «политбеженка» даже на этой Олимпиаде.

Теги: 

Белоруссия
,
Олимпиада
,
беженцы
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Из-за решения КСУ по декларированию недостоверной информации закрыли дел на 30 млн грн

02.08 / Трампа упрекнули в отсутствии стратегического подхода к отношениям с Россией

20.01 / Стало известно расписание инаугурации Байдена

09.10 / Трамп отверг идею виртуальных дебатов с Байденом

28.02 / Штат Вирджиния собрался разрешить употребление марихуаны для удовольствия

27.07 / “Ручки, прессик, спинка”. Милевский сделал селфи после тренировки

28.07 / Стало известно о связях замглавреда «Медузы» со структурами Ходорковского

10.09 / Мужчина убил жену около торгового центра в Москве

27.10 / В Сети показали новый прототип электрического GMC Hummer EV

09.12 / Украинский Хельсинкский союз наградил премиями за сексизм. Среди победителей – три нардепа от “Слуги народа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика