Видео: Тимановская и другие невозвращенцы

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину из олимпийского Токио и получает политическое убежище в Польше. «Белоруссия сохранила все лучшее от СССР, включая спортсменов, которые сбегают с соревнований в эмиграцию», – шутят в Сети. Но Тимановская не единственная «политбеженка» даже на этой Олимпиаде.

Теги:

Белоруссия

,

Олимпиада

,

беженцы

,

Дмитрий Бавырин