Кризис 67 лет – Личное мнение

Лучшая бабушка Мадагаскара и Эмиратов (или где они там живут?) Симона Юнусова рассказала, что у дочери её сына начался какой-то там кризис семи лет.

Не-не, Симона, насколько я поняла, вполне серьёзно говорит об этом, не шутит.



Фото: Соцсети

«Весь год Алиса училась дружить, было сложно, помогал психолог.

Ну, а я, уже в который раз учусь дышать не впадая в агрессию, крепко обнимать, обсуждать произошедшее и понимать природу вещей».

Ребёнок. В семь лет с ней уже год психолог.

Валиде-бабка приводит в доказательство и типичные диалоги с внучкой. Вот, например, такие:

– Алиса, ты покушала?

– Да, а что?!

– Тебе понравился спектакль?

– Да, а что?!

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– Алиса, доброе утро, почему ты такая хмурая?

– У меня плохое настроение!

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– Посмотри, как здорово у Маши получился этот элемент!

– А у меня что, хуже?!

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– Ты моя любимая девочка!

– А ты точно любишь меня больше всех?!

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– Я очень расстроена, что ты вчера себя так вела…

– Сёна, ты можешь просто об этом забыть?!!!

Если бы у меня был ребёнок, то после любого из приведённых диалогов, я бы поняла, что не состоялась как мать. Мать-говно — так бы я себя назвала.

У валиде-бабки нервы крепче, выдержки больше, поэтому она спокойно себе придумала про какой-то там кризис у девочки. Реакции внучки — не мои огрехи воспитания, а просто кризис:

«Упрямство, истерики, своеволие. Ты-слово, она 10 в ответ…

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Здравствуй кризис 7 лет!»

Очень удобно свалить всё на кризис.

Современный инфантил всегда всё может свалить на кризис. Это модно.

На работу не хочется? Кризис. Мужу изменила? Кризис. Ребёнок ЕГЭ сдал на 10 баллов? Кризис, он сам виноват, что я с ним уроки не делала (у любовника была тогда в кризисе, некогда). И так далее.

Всегда найдётся объяснение — даже если палец ноги в рот ребёнку засунуть. Это у него кризис, а не у меня в голове не пойми что.

Любой ребёнок — это продукт воспитания. Не выдуманных кризисов, не зона ответственности психологов, а того, как родители воспитывают своих детей. В этом не только я, но и любой специалист твёрдо убеждён.

Впрочем, где те родители? Мама — где-то. Папа — тоже занят. Зато бабка-валиде со своими педагогическими теориями рядом. Упрямство, истерики, своеволие ребёнка — вполне логичны при таком раскладе и не требуют объяснения кризисом.

И никому дела нет. Бедные дети.

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