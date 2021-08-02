Десантники починили фонтан в центре Омска

Десантники, желающие отметить День ВДВ, отремонтировали неработающий фонтан на Театральной площади Омска.

«Это место нашего традиционного сбора 2 августа. А в этот раз вот мы пришли и увидели, что фонтан не работает. Пришлось заняться решением проблемы. Мы сняли декоративную плитку и начали осмотр. Причину удалось найти быстро – в насосе всего-навсего лопасть отлетела и застряла в корпусе. Мы вставили её на место, смазали механизм остатками горилки. И все. Повернули клапан подачи воды, и фонтан заработал», — рассказал один из участников события.

В администрации города заверили, что ранее направленные из бюджета 17 миллионов рублей на ремонт фонтана будут потрачены по установленной смете, несмотря на полную исправность объекта.

«Деньги выделили. Их нужно освоить», — заявила мэр Омска Оксана Фадина.

—