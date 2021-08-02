Мнение: Скандал с Поповым, мужем Скабеевой

Евгений Попов, муж и участник знаменитого в узких кругах “Скабеев-шоу” на канале Россия, как известно, намылился в Госдуму депутатом. Что, в общем, понятно – вон, Толстой, тоже бывший ведущий такого же ток-шоу, только на Первом канале, пошел ведь в Госдуму – и прекрасно там себя чувствует; а Попов чем хуже?

И Попов пошел – все по-серьезному, от “Единой России”. И тут же недобитые навальнисты во главе с Марией Певчих делают про него свое фирменное Расследование и традиционно уличают в том же, в чем всегда, уже сколько лет подряд, уличают всех фигурантов навальновских расследований – в наличии роскошной недвижимости в центре Москвы, на которую, по идее, у фигурантов не должно было бы хватить никаких доходов. Так уже ловили в роликах Навального всех – прокуроров, генералов ФСБ, любовниц Костина, премьера Мишустина, сладкую парочку Симоньян-Кургинян и т.п.

С Поповым более-менее свежо только то, что его поймали в разгар избирательной кампании в качестве кандидата от ЕР в ГосДуму, а участие в кампании предполагает, что он обязан подать декларацию о своих доходах из ВСЕХ источников, а также указать все материальные и нематериальные активы, которыми владеет (включая недвижимость).

После этого Попова заманили на телеканал “Дождь”, где он должен был в прямом эфире оправдаться и сказать, откуда у него бабло и что это у него за квартирка такая на 150 млн. при заявленном доходе в 13 млн. в год. Словом, тоска зеленая – и лишь одно меня малость задело как политпиарщика. Попов на эфире не только вел себя в своей манере – то есть максимально нагло; он еще и выдал подряд несколько перлов: сначала “Я кристально честный человек”, а потом еще “Попов сообщил, что у него «хорошая зарплата» и он «ещё долго будет выплачивать» ипотеку, однако ранее опубликованная информация о его доходах в размере 13 млн рублей в год, недостоверна. «Есть контрактные обязательства, по которым я не могу называть свою зарплату». Также он отказался раскрывать и стоимость своей квартиры в Москве”.

До сих пор ВСЕ расследования Навального не имели абсолютно никакого “выхлопа” – по понятной причине: власть своих не сдает, все обличения, документы и факты “органы” просто игнорировали, да и всё. Но как будет теперь? По сути, Попов прямо в эфире бестрепетно признался в самых вопиющих нарушениях выборного законодательства: указал недостоверный доход, укрыл сведения о реальных доходах, заявил, что и не будет раскрывать сведения о доходах ввиду того, что у него “контрактные обязательства”.

Феерия! Вообще в России любых представителей оппозиции (или просто граждан) снимают с выборов одним пинком за в 10 раз меньшие нарушения. Ни хрена себе! – скажу я себе. “У меня контрактные обязательства, я вам свою зарплату не скажу!” Сразу возникает вопрос – “А что, так можно было??”

Вообще – если между нами – законное решение тут одно: если тебе твои контрактные обязательства запрещают раскрывать свой доход – ты на выборы просто не идешь. Другого варианта нет.

Или есть. В том бардаке, который происходит в РФ, я уж ничему не удивлюсь.