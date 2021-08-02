Ученые нашли различия в симптомах COVID-19 в зависимости от пола и возраста



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Ученые воспользовались данными продолжающегося исследования The ZOE COVID, которое проводит британская медицинская компания ZOE с целью отслеживания распространения коронавируса и оценки симптомов. С помощью специального приложения все желающие могут внести данные о том, как они переносят COVID-19. В настоящий момент в исследовании приняли участие уже более 50 тысяч человек.

Специалисты проанализировали данные 15 тысяч британцев с подтвержденным коронавирусом, которые внесли в приложение описание симптомов, появившихся в первые три дня болезни. В общей сложности ученые выделили 18 различных признаков заболевания, а затем проанализировали, в каких возрастных и гендерных группах они чаще всего проявлялись.

Среди участников в возрасте 16-39 лет потеря обоняния была наиболее распространенным ранним симптомов. Далее следуют боль в грудной клетке, боль в животе и одышка. У пациентов 40-59 лет COVID-19 чаще всего начинается с кашля, боли в груди и нарушения обоняния.

У людей 60-79 лет самый характерный симптом коронавирусной инфекции проявляется гораздо реже, и в основном она дает о себе знать болью в груди, миалгией и одышкой. В то же время пациенты 80 лет и старше очень редко сообщают о потере обоняния — чаще всего в этой возрастной группе заболевание начинается с мышечных болей, одышки и диареи.

Когда авторы исследования проанализировали разницу в симптомах в зависимости от пола, оказалось, что женщины чаще испытывают нарушения обоняния и вкуса, боль в груди и постоянный кашель. Мужчины чаще сообщают об одышке, хронической усталости и ознобе.

ТОП-5 симптомов у привитых, непривитых и получивших 1 компонент

В Великобритании с помощью специального приложения выделили пятерку основных симптомов, которые чаще всего проявляются у разных групп пациентов после начала массовой вакцинации.

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Ранее американские ученые обнаружили, что у трети пожилых людей, госпитализированных по поводу COVID-19 в первые месяцы пандемии, были атипичные симптомы болезни. Самым распространенным ранними признаками заболевания у пациентов старше 65 лет были функциональные отклонения – люди начинали хуже справляться с рутинными делами. Изменение психического состояния COVID-19 встречалось в этой группе у 11,3%, желудочно-кишечные проявления – у 9%. У 49% из них болезнь начиналась только с атипичных симптомов.

Ученые описали и симптомы, считающиеся типичными, которые встречались пожилых пациентов. Одышка была выявлена при дебюте инфекции у половины из них, лихорадка – у 38%, кашель – у 27%.