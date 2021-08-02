10 советов о том, как сделать карту желаний

Автор украинского Instagram-блога karta_mrii отмечает, что большинство людей не достигают желаемых целей только потому, что не знают, чего конкретно хотят.

“Нужно четко формулировать свои желания, фокусироваться на них каждый день. В этом помогает карта желаний”, – пишет автор блога.

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Публикация от * Карта Бажань * (@karta_mrii)

Эксперт советует создавать карту визуализации желаний в дни растущей луны. В 2021 году это период с:

9 по 21 августа;

8 по 20 сентября;

7 по 19 октября;

5 по 18 ноября;

5 по 18 декабря.

“Энергетика этих дней настолько мощная, что все желания сбудутся в самое короткое время. А вот в период убывающей луны, наоборот, силы идут на убыль”, – утверждает автор блога.

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Публикация от * Карта Бажань * (@karta_mrii)

Эксперты сайта Canva, специализирующегося на предоставлении услуг по созданию карты желаний, советуют при составлении карты визуализации желаний воспользоваться листом формата А4 или большего.

В центр листа рекомендуется поместить свою фотографирую. Затем условно разбить лист на сектора, каждый из которых отвечает за определенную сферу жизни – всего их должно получиться девять. В них следует разместить изображение того, о чем вы мечтаете.

Свои желания рекомендуется не только изображать с помощью фото или картинок, но и прописывать. При этом стоит избегать формулировок с частицей “не”.

Составляя карту визуализации желаний, приоритет стоит отдавать тем, которые можно реализовать не позднее, чем за три-четыре года. Составлять карту желаний для долгосрочных целей не рекомендуется.

Фото: depositphotos.com

Создать карту желаний можно также с помощью онлайн-конструктора и сохранить ее в телефоне. В Play-маркет представлено несколько бесплатных приложений, которые помогают визуализировать свои цели по вышеописанному принципу и держать их в поле зрения.

При этом приложения контролируют работу пользователя с картой желаний, при необходимости напоминая ему об этом.

Подытоживая, выделим отдельно 10 советов по созданию карты желаний:

Нужно четко формулировать свои желания, фокусироваться на них каждый день.

Для визуализации целей лучше выбрать период растущей луны.

Карта желаний должна висеть на самом видном месте.

При составлении карты желаний все свои цели необходимо прописать.

Желания на карте должны быть размещены по секторам.

В центре карты рекомендуется разместить свою фотографию.

При формулировании целей стоит избегать частицы “не”.

Планы и цели, для реализации которых потребуется больше, чем три года, не стоит наносить на доску визуализации.

При желании для составления карты визуализации целей можно воспользоваться бесплатным виртуальным конструктором.

Чтобы карта “работала”, необходимо действовать.

Бывшая солистка украинской группы “ВИА Гра”, а сейчас сольная певица Вера Брежнева 1 августа, отвечая в Instagram Stories на вопросы фолловеров о том, помогает ли визуализация желаний их исполнению, дала утвердительный ответ.

“Но лучше всего к исполнению желаний приводят действия”, – резюмировала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

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