По программе “5-7-9%” в Украине выдали почти 56 млрд грн кредитов – Минэкономики
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Со старта программы банки выдали 21 160 кредитов.
20,4 млн грн пошли на рефинансирование ранее полученных займов, 7,2 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции, еще 28,2 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0%.
Как отметили в ведомстве, самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (46%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). На региональном уровне лидерами стали Львовская, Харьковская и Киевская области.
За последнюю неделю банки-участники подписали 438 договоров на сумму более 1,3 млрд грн.
Контекст:
Программа “Доступные кредиты 5-7-9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.
По состоянию на 31 июля в программе участвуют 33 банка.
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