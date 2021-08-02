“Мы самые счастливые!” У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома

“Теперь мы официально самые счастливые!” – написала MamaRika и запостила черно-белую фотографию из роддома, на которой целует мужа, держа на руках новорожденного сына.

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Точно ту же фотографию запостил у себя в Instagram-аккаунте и Середа.

“Спасибо за сына”, – написал он.

Суммарно оба поста меньше чем за час набрали больше 40 тыс. просмотров. В комментариях пользователи соцсети поздравляют новоиспеченных родителей.

“Поздравляем!!!” – написала телеведущая Катя Осадчая.

“Поздравляю!!!” – оставила комментарий хип-хоп и рэп-певица alyona alyona.

“Ура! Поздравляю!” – прокомментировала ведущая Василиса Фролова.

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

26 мая певица сообщила о беременности, а в начале июля пара узнала пол будущего ребенка – у них родится сын.

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