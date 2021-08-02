 

Литвин: Соглашение Байдена и Меркель по “Северному потоку – 2” ослабило весь прозападный лагерь в Украине и создало чувство разочарования в Америке

02.08.2021, 19:06, Новости дня
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Соглашение между Байденом и Меркель создало наиболее мощное чувство разочарования в Америке из всех, которые только были возможны. Уже говорил, что это как Chicken Kiev Speech, только хуже. Это моральное поражение Америки, которая теперь позволяет всем оппонентам Америки в Украине говорить: “И что ваша Америка? Она же вас и бросила”. Да, это еще не окончательный проигрыш всей истории о “Северном потоке – 2”, потому что есть за что бороться и есть как играть, но этот эмоциональный фундамент возможного проигрыша – он уже заложен. И не нами, а администрацией Байдена.

Соответственно, у лиц, которые пытаются зарабатывать на том, что они типа трансляторы американских желаний в Украине, есть проблема: а как транслировать эти американские желания или то, что под них маскируют, когда в ответ – мощное разочарование и даже эмоция унижения из-за этого соглашения? Как выход они начали использовать тезис “Америка нам ничего не должна”. И дальше пишут истории в стиле “жертва сама делает все неправильно”, поучая Украину, как типа вернуть любовь Байдена. Характерный пример – свежий текст Коболева на УП.

Все такие тексты и выступления основаны на примитивной замене контекстов. “Северный поток – 2” является откровенно антиевропейским проектом, который неоднократно получал негативную оценку как от Конгресса США, так и от большинства американских политиков, а также функционеров объединенной Европы. Остановить реализацию этого проекта, на которую рассчитывают в Кремле, – это то, что администрация США действительно должна Конгрессу США, ведь были соответствующие решения и негативные оценки, а также то, что все евроатлантическое сообщество должно самой идее объединенной Европы.

Сводить это все к тому, что типа мы тут чем-то кого-то разочаровали и сами виноваты, – это настолько грубый и низкий прием, что напоминает рассказы какой-то гадалки о наведенной порче, которую теперь надо типа отработать.

Сейчас это еще не осознается, но это соглашение между Байденом и Меркель очень существенно ослабило весь прозападный лагерь в Украине – просто морально его обвалило. Это не значит, что усилило пророссийский лагерь – они с этого ничего не смогут взять себе. Это означает, что эмоционально выигрывает что-то третье.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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