В Telegram появилась возможность групповых звонков с тысячей зрителей

Так называемые групповые звонки в мессенджере Telegram теперь более напоминают отдельные видеоканалы. Как сообщили разработчики сервиса, отныне зрителями здесь могут быть до тысячи человек.

Данная возможность появилась в результате последнего крупного обновления Telegram, поясняют специалисты. Расширение количества потенциальных зрителей предоставляет возможность, например, проводить публичные лекции или видеоконференции, в которых принимает активное участие некоторое количество пользователей, но до одной тысячи лиц могут наблюдать за происходящим.

Также разработчики улучшили показатели скорости воспроизведения видео и возможность автоматически удалять сообщения в течение месяца.