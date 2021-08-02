 

В Telegram появилась возможность групповых звонков с тысячей зрителей

02.08.2021, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так называемые групповые звонки в мессенджере Telegram теперь более напоминают отдельные видеоканалы. Как сообщили разработчики сервиса, отныне зрителями здесь могут быть до тысячи человек.

Данная возможность появилась в результате последнего крупного обновления Telegram, поясняют специалисты. Расширение количества потенциальных зрителей предоставляет возможность, например, проводить публичные лекции или видеоконференции, в которых принимает активное участие некоторое количество пользователей, но до одной тысячи лиц могут наблюдать за происходящим.

Также разработчики улучшили показатели скорости воспроизведения видео и возможность автоматически удалять сообщения в течение месяца.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / “Миссия выполнена”. Иванишвили заявил, что окончательно уходит из политики

24.08 / Новейшие автономные глубоководные аппараты заинтересовали ВМФ России

02.05 / Минздрав: Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми областях, семь регионов – в “красной” зоне

13.10 / Нарушения перемирия в Нагорном Карабахе вызвали у ЕС «большую обеспокоенность»

13.10 / В НАК уточнили число погибших в Грозном силовиков

07.01 / 2021-й станет самым коротким годом за последние полстолетия

31.08 / В МВД Беларуси рассказали, что женщина укусила силовика за бедро при задержании в троллейбусе

09.10 / Нападки Трампа на науку созвучны шарлатанству в Америке XIX века

26.02 / Эксперт: Сиюминутные факторы не влияют на устойчивость рейтингов Путина

04.07 / Россия ответила на обвинения США в подземных испытаниях ядерного оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика