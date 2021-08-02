Создан алгоритм для предсказания терактов

В журнале Science Advances помещена статья, в которой описан уникальный алгоритм для машинного обучения. Он наверняка сможет помочь в борьбе с терроризмом, утверждают авторы.

Речь идет о машинном обучении искусственного интеллекта, в который закладывают различные данные по этой теме, в том числе и те, которые можно найти в открытых источниках. Результатом становится возможность предсказывать с большой вероятностью готовящиеся теракты.

Как поясняют эксперты, таким образом, можно раскрыть планы террористов еще за неделю до совершения нападений. Это особенно важно в горячих точках и тех регионах, где теракты совершаются часто. Ученые полагают, что их разработка поможет спасти жизни множеству людей.