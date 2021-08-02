 

Вирусолог сравнил эффективность двух отечественных вакцин против коронавируса

02.08.2021, 19:02, Разное
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Российский ученый-вирусолог Александр Чепурнов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором затронул тему вакцинации населения против COVID-19. В частности, специалист оценил эффективность действия двух вакцин, разработанных медиками РФ.
Стоит отметить, что в немалой степени в период прививочной компании против COVID-19 популярность того или иного препарата напрямую зависит от количества и тяжести побочных реакций, почти неизбежно сопровождающих введение инъекции. В этой сфере, по мнению руководителя лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ, более привлекательной выглядит состав “КовиВак”, который был разработан научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Дело в том, что данный препарат, провоцируя у выздоровевших появление существенного подброса иммунного ответа, является не реактогенным – то есть, не сопровождается побочными эффектами. Тем не менее, более эффективным профилактическим средством, защищающим от инфицирования SARS-CoV-2, профессор вирусологии назвал все же вакцину “Спутник V”.

“”Спутник” имеет намного больше побочных эффектов, чем Чумаковская, но зато вакцина института имени Гамели существенно эффективнее. Побочные эффекты описаны в научном журнале – в половине случаев после введения “Спутника” наблюдается в течение одного-двух дней повышение температуры, болевой эффект предплечья, это когда тянет мышцы”, – обосновал свою позицию Александр Чепурнов.

Источник: ura.news



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